Acționarii Nuclearelectrica au votat continuarea strategiei de dezvoltare a proiectului reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești cu americanii de la Nuscale. Stadiul îndeplinirii condițiilor

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Nuclearelectrica a votat miercuri, cu 93,17% din voturile valabil exprimate, continuarea Strategiei inițiale de dezvoltare a Proiectului reactoarelor modulare mici (SMR), aprobate în septembrie 2022, aspect pe care, de altfel, propunerea de reevaluare a strategiei supusă aprobării acționarilor îl includea în mod expres, după au anunțat oficialii companiei.

Nuclearelectrica, controlată de stat, prin Ministerul Energiei, cu 82,49% din acțiuni, deține jumătate din compania de proiect de la Doicești, RoPower Nuclear S.A., alături de compania privată Nova Power&Gas, parte din grupul E-INFRA al clujenilor Teofil Mureșan, Simion Mureșan și Marian Pantazescu.

Stadiul proiectului

Conform informării transmise miercuri seara, Nuclearelectrica și RoPower Nuclear, compania de proiect la care aceasta deține pachetul majoritar, vor continua, conform aprobării acționarilor din februarie 2026, demersurile de a atinge un consens din punct de vedere comercial cu americanii de la NuScale asupra condiției de achiziție a modulelor SMR și Acordului Cadru, în paralel, cu discuțiile cu reprezentanții statului roman pentru oportunitatea îndeplinirii celorlate condiții, unele dintre acestea fiind solicitate chiar de acționarul majoritar, Ministerul Energiei.

Conform documentelor publicate miercuri, înainte de a vota acest punct, acționarii au luat la cunoștință ultimele evoluții privind Decizia Finală de Investiție în Proiectul SMR, cu termen de implementare iunie 2026, precizând că în continuare nu sunt îndeplinite condițiile FID (post îndeplinire) solicitate de acționarul majoritar, pentru a facilita trecerea în etapa Pre-EPC, „cerințe imperative care condiționează fezabilitatea Proiectului”, cu mențiunea că neîndeplinirea oricăreia dintre aceste condiții antrenează imposibilitatea derulării proiectului.

În același timp, Nuclearelectria a anunțat că a recepționat, pe 14 iulie, de la Ministerul Energiei, acționarul majoritar, o solicitare de convocare a unei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor pentru a se lua act de o notă de informare a acționarilor Nuclearelectrica privind concluziile și recomandările cuprinse în Raportul privind controlul efectuat aici și emis de către Corpul de Control al Prim Ministrului, ca urmare a acțiunii de control din perioada 15 octombrie 2025 – 20 martie 2026.

În comunicatul transmis, Nuclearelectrica precizează că va efectua demersurile legale care se impun și vom informa transparent acționarii SNN cu privire la recomandările și concluziile raportului emis de către Corpul de Control al Prim Ministrului. „În același timp, dorim să asiguram acționarii noștri că societatea va continua să deruleze proiectul SMR, ca și celelalte proiecte importante, potrivit aprobărilor date de acționarii noștri, respectând strategiile și aprobările acționarilor în vigoare”, se arată în comunicatul transmis miercuri seara.

Ambasadorul SUA: „ Este decizia suverană a țării cu privire la furnizorul american pe care ar trebui să îl utilizeze pentru acest proiect”

De amintit că ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, Darryl Nirenberg, nu a ezitat să dea curs întrebării reporterului Mediafax, la finalul lunii trecute, privind viitorul proiectului reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești, care are la bază în prezent tehnologia americană NuSCale, după criticile exprimate public de premierul Ilie Bolojan la finalul lunii mai.

„Dacă este vorba de aceste reactoare, din nou, trebuie să spunem lucrurile în mod corect. În anii trecuți, s-a gândit un proiect prin care România să fie un pionier în aceste reactoare, prin asocierea cu o companie din Statele Unite. Problema pe care o avem astăzi este că dintr-o sumă importantă de bani, care a fost pusă la dispoziție de Nuclearelectrica, peste 240 de milioane de dolari, avem un teren la dispoziție, achiziționat la o valoare destul de mare, avem o companie cu mulți angajați care au tocat destul de mulți bani și avem un studiu de fezabilitate, dar toate acestea cu niște sume imense de bani, în condițiile în care acest studiu de fezabilitate arată că, pentru a deveni realitate, avem nevoie de câteva miliarde de euro investiție pe care nu-i avem, iar analiza prețului de vânzare a energiei electrice produse în acest posibil reactor arată că ar fi un preț care este mai mare decât cel de piață, ceea ce pune probleme serioase vizavi de rentabilitatea unei astfel de proiect. Și gândiți-vă că degeaba ai o intenție bună dacă atunci când o derulezi, o derulezi prost sau ajungi într-o situație în care rămâi cu o grămadă de bani consumați și cu niște hârtii și ne întrebăm dacă a meritat”, a declarat premierul interimar Ilie Bolojan la B1 TV, pe 20 mai.

Anterior, pe 13 februarie, după votul de a Nuclearelectrica, premierul spunea că Proiectul reactoarelor modulare mici (SMR) care urma să se construiască pe amplasamentul fostei termocentrale de la Doicești a trecut de o etapă, dar decizia de investiție de va lua după ce se vor găsi fonduri în acest sens.

„După cum știți, lucrăm cu România la reactoarele tradiționale de la Cernavodă și la reactoarele modulare mici. Suntem foarte entuziasmați de această nouă tehnologie, care urmează să fie implementată în întreaga lume, deoarece este o tehnologie nouă foarte interesantă. În ceea ce privește situația României, este decizia suverană a țării cu privire la furnizorul american pe care ar trebui să îl utilizeze pentru acest proiect, cu condiția să utilizeze un furnizor american și ca programul să progreseze în conformitate cu acordul internațional, scuzați-mă, cu acordul interguvernamental pe care l-am semnat pentru acest proiect”, a declarat Darryl Nirenberg cu prilejul evenimentelor organizate, pe 24 iunie, pentru a marca festiv cea de-a 250-a aniversare a SUA.

Comunicatul integral al Nuclearelectrica:

„Nuclearelectrica anuntă că a luat act de hotărârea adoptată de acționarii societății, inclusiv de acționarul majoritar, Ministerul Energiei (Hotărârea nr. 5/15.07.2026), de respingere a punctului 9 de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) din data de 15 iulie 2026, și anume respingerea punctului privind “Aprobarea inițierii unor demersuri de evaluare a oportunității privind actualizarea Strategiei de Implementare a Proiectului Reactoarelor Modulare Mici (SMR), aprobată prin HAGOA nr. 8/22.09.2022″.

Suntem pe deplin conștienți de faptul că dezvoltarea proiectelor de investiții derulate de Nuclearelectrica depinde integral de votul acționarilor săi. După cum s-a subliniat și în materialul destinat acționarilor, compania a supus aprobării acționarilor săi, în ședință de Adunare Generala a Acționarilor din data de 15.07.2026, inițierea unor demersuri de reevaluare a strategiei inițiale de dezvoltare a Proiectului Reactoarelor Modulare Mici (SMR), prin extinderea analizei și asupra altor tehnologii SMR și extinderea listei amplasamentelor posibile (în cazul unei decizii de multiplicare).

Intenția societății a fost aceea ca acționarii noștri să aprobe efectuarea unui benchmarking (analiză comparativă – n.r.) de tehnologii și scenarii multiple, în baza dezvoltărilor tehnologice recente, pentru a sta la baza unui proces decizional informat, care să conducă la soluția cea mai avantajoasă pentru România, având în vedere că o serie de condiții asociate Deciziei Finale de Investiții (FID) în Proiectul Doicești nu au putut fi îndeplinite din considerente care nu au ținut nici de Nuclearelectrica, nici de compania de proiect RoPower Nuclear S.A..

Cu responsabilitate ridicată față de tipul proiectului și protejarea intereselor SNN și RoPower Nuclear, aceste condiții au decurs, de asemenea, din statutul proiectului, de FOAK (First-Of-A-Kind), respectiv primul proiect de acest tip realizat la această scară și în acest context de reglementare și piață – statut care impune, prin natura să, un grad de complexitate tehnică, operațională și financiară mai ridicat decât în cazul unor proiecte replicate.

Acest mecanism, confirmat că necesar și de către Ministerul Enegiei, reprezintă o condiție esențială tocmai pentru a gestiona riscurile specifice unui proiect FOAK, precum cel de la Doicești, aspect confirmat și de Ministerul Energiei, pentru care nu există un istoric de operare sau o bază de referință comercială consolidată. Securitatea este și vă fi întotdeauna prioritate absolută.

Obiectivul Nuclearelectrica și RoPower Nuclear a fost că România să se asigure, în mod obiectiv, cert, asumat, de robustețea tehnologiei în operare, suplimentar celei rezultate din analiza tehnica, aspect care implica asumarea egala a responsabilității de către părți, din punct de vedere tehnic, operațional, financiar.

Întrucât votul acționarilor Nuclearelectrica din data de 15 iulie 2026 a fost unul “împotrivă”, acest aspect implică continuarea Strategiei inițiale de dezvoltare a Proiectului, aprobate în septembrie 2022, aspect pe care, de altfel, propunerea de reevaluare a Strategiei supusă aprobării acționarilor noștri îl includea în mod expres. Prin urmare, Nuclearelectrica și RoPower Nuclear vor continua, conform aprobării acționarilor din februarie 2026, demersurile de a atinge un consens din punct de vedere comercial cu NuScale asupra condiției de achiziție a modulelor SMR și Acordului Cadru, în paralel, cu discuțiile cu reprezentanții statului român pentru oportunitatea îndeplinirii celorlalte condiții, unele dintre acestea fiind solicitate chiar de acționarul majoritar, Ministerul Energiei.

Conform notei de informare a acționarilor aferente Adunării Generale a Acționarilor SNN din data de 15.07.2026, Nuclearelectrica și RoPower Nuclear sunt în discuții cu Ministerul Energiei asupra acestor condiții și asupra aspectelor de susținere financiara a proiectului SMR post FID (adică post îndeplinire condiții), însă aceste discuții nu au avut niciun rezultat concret în sensul îndeplinirii condițiilor FID solicitate de acționarul majoritar, pentru a facilita trecerea în etapa Pre-EPC, conform Notei de informare a acționarilor din data de 12 februarie 2026. Nuclearelectrica reamintește faptul că trecerea în etapele următoare ale Proiectului presupune îndeplinirea tuturor condițiilor asociate FID, aspect care rezultă cu claritate din Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1/2026, prin care acționarii noștri (inclusiv Ministerul Energiei) au aprobat condițiile a căror îndeplinire stă la baza fezabilității Proiectului și care, în consecință, reprezintă cerințe imperative care condiționează fezabilitatea Proiectului, cu mențiunea că neîndeplinirea oricăreia dintre aceste condiții antrenează imposibilitatea derulării Proiectului, acesta fiind, în caz de neîndeplinire a oricăreia dintre condițiile anterior menționate, nefezabil (Anexele 3 și 6 la nota AGA din 12.02.2026).

Conform etapelor de informare asociate derulării proiectului, următoarea informare a acționarilor SNN, asupra evoluției proiectului, în baza strategiei aprobate inițial, vă avea loc la nivelul lunii septembrie 2026, cu respectarea prevederilor unei companii listate pe Bursa de Valori și dreptul de informare echitabila a acționarilor săi.

În ceea ce privește punctul 11 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SNN din 15 iulie 2026, și anume „Aprobarea ȋnființării, de către SNN, ȋn calitate de unic fondator, a unei fundaţii, cu caracteristicile prezentate ȋn Notă”, Nuclearelectrica își exprima regretul pentru votul de respingere a acestui punct al ordinii de zi de către acționarii societății, inclusiv de către Ministerul Energiei, având în vedere posibilitatea de a avansa un proiect esențial pentru dezvoltarea pe termen lung a competentelor în industria nucleara, ținând cont de necesarul de personal format și specializat, dar și de atragerea de fonduri europene pentru formare profesională (aspect care se poate realiza prin intermediul unei fundații). În acest context, consideram că înființarea fundației reprezintă o pierdere semnificativa de oportunitate. Nuclearelectrica realizează pregătirea de specialitate a personalului implicat în activitățile ce țin de securitatea nucleara, într-o maniera profesionista și responsabila, și vă continua să procedeze astfel dar înființarea fundației ar fi servit unui scop mai extins și ar fi reprezentat un demers care servește întregului domeniu nuclear și ar fi reprezentat o modalitate prin care s-ar implica în acest proces atât Nuclearelectrica, cât și instituții de învățământ superior, mediul academic, institute de cercetare etc.

În ceea ce privește solicitarea acționarului majoritar de convocare a Adunării Generale a Acționarilor cu informarea “Nota de informare a acționarilor S.N. Nuclearelectrica S.A. privind elementele ce fac obiectul concluziilor și recomandărilor cuprinse în Raportul privind controlul efectuat la Societatea NUCLEARELECTRICA S.A., emis de către Corpul de Control al Prim Ministrului, că urmare a acțiunii de control derulate în perioada 15.10.2025-20.03.2026”, menționam că, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, societatea vă efectua demersurile legale care se impun și vom informa transparent acționarii SNN cu privire la recomandările și concluziile raportului emis de către Corpul de Control al Prim Ministrului. În același timp, dorim să asiguram acționarii noștri că societatea va continua să deruleze proiectul SMR, că și celelalte proiecte importante, potrivit aprobărilor date de acționarii noștri, respectând strategiile și aprobările acționarilor în vigoare”, se arată în comunicatul transmis.