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Ciucu despre influențele din politică: „Nu mai pot spune că instituțiile de forță nu sunt implicate în politică” / „În PNL era o întreagă psihoză”

Primarul General, Ciprian Ciucu, susține că a ajuns la concluzia că instituțiile de forță și alte instituții ale statului sunt implicate în politică. Liberalul afirmă că, în PNL, a existat ani la rând o „psihoză” legată de astfel de influențe, iar evenimentele recente i-au schimbat perspectiva.
Ciucu despre influențele din politică: „Nu mai pot spune că instituțiile de forță nu sunt implicate în politică” / „În PNL era o întreagă psihoză”
Sursa foto: Facebook/Ciprian Ciucu
Luiza Moldovan
15 iul. 2026, 20:39, Economic
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Instituții ale statului și instituții de forță sunt implicate în jocul politic. Este ideea pe care încearcă s-o acrediteze Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, invitat la B1, unde a vorbit despre o „psihoză” care ar fi existat în partid și despre un „sistem policentric” format din oameni influenți și din media, dar și din instituții ale statului.

Întrebat despre afirmațiile făcute anterior, potrivit cărora în jurul Congresului PNL ar fi existat o „operațiune specială”, Ciucu a fost întrebat cine s-ar afla în spatele acesteia.

Pot, dar nu vreau (să spun, n. red.). Ce știu știu. Deja am început și eu să înțeleg cum funcționează lucrurile în țara asta”, a răspuns primarul.

„A fost o întreagă psihoză în partid”

El a susținut că, după revenirea în PNL, în urmă cu aproximativ zece ani, în partid exista o stare permanentă de teamă privind posibile intervenții ale unor instituții de forță.

În ultimii zece ani de când am revenit în PNL (…) a fost o întreagă psihoză în partid. Eram amenințați de diverși oameni, mai sus decât noi, prin ministere, cu instituții de forță. Nu știam, nu era ceva palpabil. Era ceva, pur și simplu. Ziceam că e o psihoză, că nu există așa ceva”, a declarat Ciucu.

„Nu mai pot să spun că instituții de forță ale statului nu sunt implicate”

Liberalul spune însă că evenimentele recente l-au făcut să își schimbe perspectiva.

Uite că am ajuns la concluzia că, acum, cum s-au desfășurat lucrurile… Uitați-vă la cadența și modul în care s-au întâmplat lucrurile în această perioadă grea. Și nu mai pot să spun că instituții de forță sau instituții ale statului nu sunt implicate în politică, din păcate”, a afirmat edilul.

„Aceste pishoze sunt autoinduse”

Ciucu a respins însă ideea existenței unui singur centru de comandă și a încercat să acrediteze ideea că influența se exercită prin mai multe grupuri de putere.

Aceste psihoze sunt și autoinduse. Sistemul nu este unul piramidal. Este unul policentric, cu mai multe elemente”, a spus el.

„Oameni extrem de bogați, care nu averile la vedere” fac parte din „sistem”

Întrebat cine face parte din acest sistem, edilul a indicat oameni de afaceri, patroni de presă și persoane influente din instituțiile statului.

Fac parte oameni extrem de bogați, care în politică nu au averile la vedere. Oameni bogați din contracte cu statul, în special. Oameni care dețin trusturi media, oameni puternici din instituții de forță. Dar este policentric și nu este același tot timpul”, a declarat Ciucu.

„Se luptă între ei”

Potrivit acestuia, diferitele centre de influență nu acționează întotdeauna coordonat.

Ei se luptă între ei. Sunt mai mulți poli de putere. Unii politicieni sunt adoptați, încurajați și crescuți. Alții nu ajung niciodată să le fie utili și sunt rejectați din prima. Iar alții, la un moment dat, devin irelevanți și atunci nu mai sunt utili”, a spus Ciucu.

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