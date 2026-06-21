Congresul PNL | Cinci nume din PNL, somate să își dea demisia din partid până luni la prânz / Ilie Bolojan a fost confirmat, prin vot, la președinția partidului

UPDATE Ilie Bolojan a fost confirmat, prin vot, la președinția partidului

Echipa condusă de Ilie Bolojan a fost votată, duminică, în fruntea Partidul Național Liberal, în cadrul congresului extraordinar al formațiunii.

Ilie Bolojan a fost ales președinte al partidului.

Potrivit datelor oficiale, din totalul de 1.886 de delegați prezenți, au fost 1.842 de voturi exprimate, în timp ce 44 de voturi nu au fost exprimate. Dintre voturile exprimate, 1.769 au fost „pentru”, iar 73 au fost anulate.

UPDATE 14:30 Congresul PNL a decis: Cinci nume din PNL, somate să își dea demisia din partid până luni la prânz

Hotărârea 1: Având în vedere situația politică actuală, congresul reconfirmă deciziile Biroului Politic Național extins, de a nu mai face coaliție cu PSD. Dacă PSD va fi la putere, PNL va fi în opoziție. Votarea, susținerea sau participarea la construcția unui guvern cu PSD de către un membru PNL îl va plasa pe acesta în afara liniei politice stabilită de congres, generând excluderea lui

Hotărârea 2: Congresul PNL constată că domnii Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Thuma și Alina Gorghiu au participat la acțiuni și demersuri contrare intereselor partidului. Congresul le solicită demisia din calitatea de membri ai PNL declanșarea procedurilor de excludere.

UPDATE 14:10 Oana Gheorghiu îi răspunde ironic lui Rareș Bogdan de pe scena Congresului PNL

Oana Gheorghiu a răspuns, de pe scena Congresului PNL, atacurilor lansate de Rareș Bogdan la adresa noii echipe a lui Ilie Bolojan, folosind exact registrul de etichete invocat de criticii săi: „oengist”, „sorosist”, „globalist” și „neomarxist”.

Fără să-l numească direct pe europarlamentarul liberal, Gheorghiu și-a început discursul cu o ironie evidentă la adresa celor care acuză intrarea sa în PNL ca pe o apropiere a partidului de zona progresistă sau de USR.

Discursul integral al Oanei Gheorghiu poate fi citit AICI.

UPDATE 13:55 Rareș Bogdan: Partidul nu trebuie să devină sluga USR

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a lansat un atac extrem de dur la adresa conducerii partidului și a direcției politice promovate de președintele liberal Ilie Bolojan, chiar în ziua Congresului formațiunii. Acesta a avertizat că Partidul Național Liberal riscă să-și piardă identitatea și să devină „sluga USR”, acuzând promovarea unor lideri pe care îi consideră apropiați de ideologiile progresiste și de mișcarea „woke”.

„Ar fi culmea ca azi, la Congres, colegii mei să înlocuiască și săgeata noastră liberală cu o trotinetă și eventual un rucsac în culorile curcubeului! Nu e sigur că nu urmează, cu 4 din 8 vicepreședinți PNL adepți ai exagerărilor ideologice ale mișcării woke (de exemplu, boicotarea unor persoane sau opere pentru comportamente considerate ofensatoare(!!). Activiști agresivi care încearcă să schimbe din temelii normele culturale și tradițiile, mândri și agresivi mânuitori ai cancel culture”, a afirmat Rareș Bogdan.

UPDATE Care sunt cele două soluții propuse de Bolojan pentru rezolvarea crizei politice

Premierul interimar Ilie Bolojan a menționat duminică, în cadrul Congresului Extraordinar al PNL, care sunt cele două soluții pe care le propune pentru a ieși din blocajul politic.

Ilie Bolojan a avansat duminică, în discursul de la congresul PNL, două soluții pentru deblocarea crizei guvernamentale. El a propus fie ca PSD să preia un guvern minoritar cu un pact de neagresiune pe 6 luni, fie ca PNL și aliații săi să preia guvernarea.

„Împreună cu partenerii noștri, USR și UDMR, am gândit o formulă cinstită, transparentă, pe față pentru a veni cu o soluție pentru România. (…) Putem să facem un pact pentru România în următoarele șase luni, în care să stabilim cât se poate de clar că trebuie să menținem deficitele la nivelul rezonabil. Nu se mai poate astăzi, ne-am îndatorat prea mult. Orice partid rațional înțelege asta. Că trebuie să-și angajeze guvernul răspunderea pe toate proiectele din PNRR care n-au fost încă aprobate, ca țara noastră să nu piardă miliardele de euro. Că trebuie să luptăm în zona de energie pentru a scădea prețurile în așa fel încât să avem o economie competitivă”, a spus Bolojan în cadrul congresului.

UPDATE 13:45 Bolojan, atac la PSD: Nu poți să fii partener cu minciuna, cu fuga de răspundere

Ilie Bolojan a susținut, duminică, un discurs de prezentare a candidaturii sale în cadrul Congresului Extraordinar al PNL. El a subliniat că liberalii trebuie să își clarifice direcția politică și identitatea, susținând că guvernarea din ultimul an a fost una dificilă, dar necesară pentru redresarea țării. El a acuzat PSD că a blocat reformele și a provocat căderea Guvernului în momentul în care măsurile au afectat „rețelele clientelare”.

„Suntem după o guvernare dificilă în care noi, Partidul Național Liberal, avem toate motivele să nu ne fie rușine de ceea ce am făcut în această guvernare. Ne-am asumat redresarea României într-un moment critic (…) Dar noi ne-am asumat această răspundere, n-am fugit de ea, aveam și o obligație morală, pentru că și noi aveam o mică parte din vină pentru situația în care ajuns România. Nu trebuie să fugim de acest lucru. Dacă ar fi să fac o comparație între starea bugetului României și a unui pacient, în vara anului trecut am preluat un buget în coma și am lăsat un pacient în stare de recuperare, într-un proces de recuperare”, a spus Bolojan.

„Da, se putea mai mult dacă Partidul Social-Democrat nu trăgea frâna de mână, așa cum a făcut pe parcursul lunilor de guvernare. Am dat la început o șansă unei coaliții în care ne-a revenit cel mai dificil rol. Am crezut că se poate face un parteneriat cu partidele care sunt în această coaliție, care se bazează pe respect, pe sustinerea proiectelor de care are nevoie România, dar am descoperit că o astfel de relație cu PSD nu este posibilă. Nu poți să fii partener cu minciuna, cu fuga de răspundere și cu disprețul pentru România, pentru că să faci o moțiune într-o situație limită, să n-ai soluție după aceea și să fugi de orice fel de răspundere înseamnă că nu ai niciun respect pentru interesul acestei țări și asta nu mai trebuie să se repete”, a completat Bolojan.

UPDATE 13:15

Sunt supuse la vot derogările de vechime în partid pentru Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru, astfel încât să poată candida la funcțiile de vicepreședinte.

Derogările sunt aprobate tot cu o singură abținere.

UPDATE 13:10 Modificările la Statutul PNL au fost adoptate

Cu o singură abținere și niciun vot împotrivă au fost adoptate modificările la statului PNL, a anunțat Theodor Stolojan de la tribună, după votul deschis pe această temă.

UPDATE Ciucu la Congresul PNL: „Sistemul nu candidează, dar decide. Iar alții plătesc”. Atac la Veștea: „Nu își aparține”

Ciprian Ciucu a susținut, la Congresul Extraordinar al PNL, un discurs cu puternice accente anti-sistem, în care a acuzat existența unor centre de putere care nu participă direct în alegeri, dar influențează decizii politice majore. Primarul Capitalei a fost cel mai aplaudat vorbitor dintre cei care au urcat pe scena congresului, iar mesajul său a fost primit cu reacții puternice din sală.

„Este un congres care vine în urma faptului că sistemul a ales să pună presiune pe Partidul Național Liberal. De ce? Pentru că partidul nostru își regăsise sufletul. Partidul nostru își regăsise independența. Iar acest lucru, pentru ei, nu era acceptabil”, a spus Ciprian Ciucu.

Primarul Capitalei a susținut că PNL se află „sub asalt” de mai multe luni și că presiunea nu ar fi fost îndreptată împotriva PSD, ci împotriva liberalilor, tocmai pentru că partidul ar fi ieșit dintr-o zonă de control politic.

„De aceea au ales să atace PNL și nu PSD, ca să fie foarte clar. Deși de șase luni de zile partidul nostru este sub asalt. Și în ultimele două luni este și mai mult sub asalt”, a afirmat Ciucu.

UPDATE Ciprian Ciucu acuză „trădători” din PNL și spune că Nicușor Dan a luptat împotriva sa: „Acum pot să o spun sus și tare”

În discursul susținut la Congresul PNL, primarul Capitalei a afirmat că victoria sa în București a fost obținută „împotriva tuturor” și a acuzat atacuri venite din interiorul partidului.

Ciprian Ciucu a făcut acuzații dure, duminică, de la tribuna Congresului Extraordinar al PNL, susținând că a câștigat alegerile din București „împotriva tuturor”, inclusiv împotriva unor oameni din propriul partid, pe care i-a numit „trădătorii de astăzi din PNL”.

Primarul general al Capitalei, unul dintre cei mai apropiați susținători ai lui Ilie Bolojan, a spus că în campania pentru București s-a confruntat nu doar cu adversari politici externi, ci și cu o contracampanie venită din interiorul PNL.

„Am câștigat alegerile în București împotriva voinței sistemului. Am fost puțini, foarte puțini, împotriva tuturor. Ne-am bătut cu PSD-ul, ne-am bătut și cu USR-ul, m-am bătut cu AUR și cu televiziunea lor. M-am bătut cu trădătorii de astăzi din PNL”, a declarat Ciucu.

Ciucu a mers mai departe și a afirmat că inclusiv șeful statului ar fi avut un rol în campania împotriva sa.

„Până și șeful statului a făcut un clip împotriva mea. Și ăsta e adevărul”, a declarat Ciprian Ciucu.

Declarația integrală a lui Ciprian Ciucu în cadrul Congresului Extraordinar poate fi citită AICI.

UPDATE 12:55 Vasile Blaga, mesaj dur la Congresul PNL: „Partidul este sub asediu. Nu am făcut fuziunea PDL cu PNL ca să fim anexă la PSD”

Vasile Blaga a transmis, duminică, un mesaj ferm în fața delegaților reuniți la Congresul Extraordinar al PNL, afirmând că evenimentul nu a fost convocat „pentru o persoană” și nici „împotriva altei persoane”, ci pentru a apăra dreptul partidului de a-și decide singur viitorul.

În discursul său, Blaga a susținut că PNL se află „sub asediu” și că sunt atacate statutul, autoritatea și dreptul liberalilor de a decide în interiorul propriei formațiuni.

„Noi nu am organizat astăzi acest congres pentru o persoană. Nu l-am organizat nici împotriva altei persoane. Nici pentru a gâdila orgoliul cuiva. L-am organizat pentru că, de câtva timp, Partidul Național Liberal este sub asediu”, a spus Vasile Blaga.

Fostul lider liberal a respins ideea unei sciziuni în partid și a prezentat congresul drept „un test” pentru cei care, în opinia sa, respectă deciziile și principiile PNL. El a acuzat „o mână de patru-cinci oameni” că ar folosi partidul „în nume personal” și a afirmat că cine nu respectă deciziile partidului transformă formațiunea într-o „adunătură de oameni care umblă după funcții”.

Ludovic Orban: Bine v-am găsit, dragi liberali. După 5 ani mă întorc acasă

Fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, care a plecat din partid și a fondat Forța Dreptei, s-a adresat liberalilor și le-a spus că se reîntoarce „acasă”.

„Bine v-am găsit dragi liberali, după 5 ani mă întorc acasă, chiar dacă în calitate de invitat, sper că mă veți primi printre voi. Vă cer scuze pentru ce am spus despre conducerea PNL. Și deciziile pe care le am luat. Vă rog să mă iertați, nu a fost rea voință. Chiar dacă nu am fost în PNL, în inima mea a fost PNL”, a spus Orban.

Loránt Antal: „Prezența UDMR la Congresul PNL reprezintă normalitatea”

Loránt Antal a declarat că participarea UDMR la Congresul PNL este un semn al relației instituționale și al respectului reciproc dintre formațiunile politice democratice.

„În calitatea mea de reprezentant al domnului președinte Kelemen Hunor și al UDMR am venit numai și numai cu gânduri bune. Prezența noastră aici, la Congresul PNL, reprezintă normalitatea. Reprezintă acea normalitate în care reciproc mergem la congresele noastre, ne respectăm unii pe ceilalți și punem umărul împreună la consolidarea democrației și la dezvoltarea României”, a afirmat Antal.

El a transmis un mesaj de susținere pentru colaborarea dintre cele două formațiuni și a subliniat că România are nevoie de o majoritate stabilă pro-europeană și de parteneriate politice constructive pentru a depăși provocările actuale.

UDMR: Au existat perioade dificile în relația cu PNL

Liderul senatorilor UDMR a amintit că relația dintre cele două partide a trecut prin mai multe etape, inclusiv momente în care liberalii au ales alte alianțe politice.

„Istoria relației UDMR cu PNL a cunoscut multe etape. Erau vremuri când PNL a considerat că nu dorește consolidarea democrației și dezvoltarea țării împreună în aceeași barcă cu UDMR și și-a ales alți parteneri. Cred că ei astăzi nu sunt aici”, a declarat acesta.

Totodată, Antal a evidențiat perioadele în care cele două formațiuni au colaborat la guvernare.

„Am cunoscut și perioade când PNL și UDMR au construit împreună, au dezvoltat România, au consolidat democrația și au spus împreună nu celor care merg spre extreme și promovează un suveranism toxic”, a spus liderul UDMR.

Apel pentru compromis și stabilitate politică

În discursul său, Loránt Antal a atras atenția asupra contextului economic și politic complicat cu care se confruntă România.

„Trăim vremuri complicate și pentru a putea veni cu soluții la provocări avem nevoie de curaj și asumare politică. Cât timp noi vorbim aici, inflația este în creștere, regiunea este afectată de situații politice dificile și suntem martorii unei alte crize politice interne profunde”, a afirmat el.

Potrivit reprezentantului UDMR, soluția pentru depășirea acestor dificultăți este dialogul și construirea unor parteneriate solide.

„Soluția pentru stabilitate este dispoziția la compromis, căutarea parteneriatelor politice sănătoase și constructive și, poate, redefinirea unui nou proiect de țară”, a subliniat Antal.

UDMR cere un nou proiect de țară și o majoritate pro-europeană

Liderul senatorilor UDMR a susținut că România are nevoie de obiective clare și de o majoritate parlamentară care să susțină direcția europeană a țării.

„Pentru un proiect de țară este nevoie de o majoritate stabilă pro-europeană în Parlament și de susținerea Guvernului de către această majoritate”, a declarat Loránt Antal.

UPDATE 12:15 Radu Mihaiu (USR): Criza prin care trece România acum e o criză de încredere

Radu Mihaiu, din partea USR, este prezent la Congresul Extraordinar al PNL și a transmis un mesaj.

„Vin din partea USR cu un mesaj de respect și de prietenie. Criza prin care trece România acum e o criză de încredere. E o criză de încredere în partidele politice, în instituții și în stat. Și în baza acestei crize, pe această criză, se hrănește extremismul și populismul. Cred personal că USR și PNL au fost de partea corectă a istoriei în ultimul an”, a spus Radu Mihaiu.

„Și cred că ăsta este drumul care crește încrederea populației, care crește încrederea românilor în România și în clasa politică. Cred în continuare că avem nevoie să ducem aceste reforme mai departe. Cred că avem nevoie să nu mai mințim oamenii cu ceea ce se spun unii, că se poate face, când știm foarte bine că nu se poate face. Cred că putem construi acest pol reformist și că acest pol reformist o să ducă România acolo unde merită: în Europa. România zilei de azi nu se mai împarte în stânga, dreapta, liberalism, progresism și așa mai departe. În acest moment, politica din România se împarte pe o altă linie”, a completat acesta.

UDPATE 12:07

Președintele Partidului Popularilor Europeni (PPE), Manfred Weber, a transmis un mesaj video de susținere pentru PNL și Ilie Bolojan.

UPDATE 12:05 Congresul Extraordinar al PNL a început

Congresul Extraordinar a început. Se intonează imnul României.

Sunt prezenți 1.793 de delegați, respectiv 71,7% din numărul total. Congresul extraordinar al PNL a fost declarat statutar constituit pentru că participă două treimi de delegați liberali.

Ludovic Orban, prezent la Congresul PNL: „Există deschidere pentru o fuziune. Răspunsul meu este categoric da” privind revenirea în partid

Fostul lider liberal Ludovic Orban a declarat, la Congresul Partidului Național Liberal, că există discuții avansate privind o posibilă revenire în PNL, inclusiv printr-o fuziune politică, precizând că „răspunsul său este categoric da” în ceea ce privește implicarea într-o construcție liberală comună.

„Mă bucur că președintele Partidului Național Liberal m-a invitat la Congresul PNL. Astăzi sunt prezent după cinci ani, în sfârșit, la un congres al Partidului Național Liberal”, a declarat Orban.

Acesta a precizat că participă „în calitate de invitat”, dar rămâne „un liberal a cărui inimă bate pentru liberalism și pentru destinul PNL”.

Întrebat dacă intenționează să revină în partid, Ludovic Orban a confirmat că sunt discuții cu actuala conducere a PNL.

„Am discutat de principiu cu președintele Ilie Bolojan și există deschidere atât din partea noastră, liberalii din Forța Dreptei, cât și din partea PNL”, a spus acesta.

Orban a explicat că o eventuală revenire ar putea avea loc în urma unui proces formal de negociere și fuziune între formațiuni politice.

UPDATE 11:55 A sosit Ilie Bolojan

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a sosit cu puțin înainte de începerea Congresului Extraordinar al PNL.

El a venit însoțit de Dan Motreanu și Robert Sighiartău.

Bolojan nu a făcut declarații în fața presei.

UPDATE 11:35 Despre cooptarea Oanei Gheorghiu și a lui Dragoș Pîslaru ca vicepreședinți PNL

Sebastian Burduja:

„Partidul Național Liberal trebuie să atragă cei mai buni oameni și din afara partidului, iar pe cei din partid, pe liberalii cei mai buni, trebuie să-i susține și să-i promoveze. Această politică de resurse umane face parte din viitorul Partidului Național Liberal. (…) Orice om bun, profesionist, este binevenit în Partidul Național Liberal. Să știți că de foarte multe ori am avut astfel de solicitări. Și oameni deosebiți din mediul privat au venit înspre noi și ulterior au fost dezamăgiți de anumite greșeli pe care le-am făcut și pe care ni le asumăm. Și primul pas în a le îndrepta este să le recunoaștem. Cred că astăzi începem să îndreptăm o parte dintre aceste greșeli și cred că munca, într-adevăr, începe și de acum”, a spus acesta.

Gheorghe Falcă:

„Așa cum știți, în Biroul Permanent Național și în vechiul statut, se dorea intrarea a doi membri pentru că era un mesaj destul de pozitiv pentru această deschidere. Eu sper să facem același lucru la nivel județean, la nivel local, pentru a ne pregăti ca o forță politică responsabilă pentru anul 2028”, a afirmat Falcă.

UPDATE 11:20 Încep să sosească delegații PNL

Congresul Extraordinar este programat să înceapă la ora 12:00.

Unii delegați PNL, printre care Gheorghe Falcă – europarlamentar și președintele PNL Arad – dar și Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei, au sosit deja la eveniment.

Știrea inițială:

Congresul Extraordinar al PNL are loc duminică, începând cu ora 12:00, la Romexpo.

Potrivit PNL, decizia convocării Congresului Extraordinar a fost luată vineri, cu 85% dintre voturile exprimate, respectiv cu voturile a 566 de reprezentanți liberali în Consiliul Național Extraordinar, în timp ce 97 de reprezentanți ai partidului în Consiliul Național Extraordinar s-au opus, iar 19 s-au abținut de la vot.

La Congres vor participa 2.500 de delegaţi care vor alege conducerea partidului şi vor modifica Statutul formaţiunii.

Concret, principalele modificări ale statutului sunt: Crearea Biroului Permanent Naţional ca structură centrală de conducere şi desfiinţarea BEX, structură dovedită nefuncţională, cu integrarea atribuţiilor BEX în atribuţiile BPN, revenirea la formula de alegere a conducerii PNL pe bază de moţiuni, reducerea numărului de prim-vicepreşedinţi ai partidului de la patru persoane la o persoană, crearea Comisiei Naţionale pentru Litigii, care va avea ca atribuţii judecarea litigiilor ce rezultă din sancţiunile aplicate membrilor de partid, clarificarea procedurilor de sancţionare a membrilor partidului.

Ilie Bolojan, singurul candidat la șefia PNL

Sâmbătă după-amiază, Ilie Bolojan şi-a depus candidatura pentru a ocupa în continuare funcţia de lider al PNL. Moţiunea sa, intitulată „Modernizare cu Rădăcini”, a fost singura depusă până la termenul-limită.

Echipa propusă de Bolojan este compusă din Dan Motreanu – prim-vicepreşedinte, Robert Sighiartău – secretar general, Mircea Abrudean, Ioan Popa, Siegfried Mureşan, Oana Gheorghiu, Alexandru Muraru, Dragoş Pîslaru, Florin Roman şi Gabriela Horga – vicepreşedinţi.

De sâmbătă, Oana Gheorghiu şi Dragoş Pîslaru sunt membri ai PNL.

De asemenea, Ciprian Ciucu, singurul dintre actualii prim-vicepreşedinţi ai PNL care îl susţine pe Ilie Bolojan, a afirmat, sâmbătă, că i s-a propus să candideze pentru poziţia de prim-vicepreşedinte al PNL, fiind asigurat de „o largă susţinere” din partea colegilor. Cu toate acestea, s-a retras din cursă, în contextul acuzațiilor aduse de DNA de luare de mită în perioada în care era primar al Sectorului 6.

Și Veștea a anunțat că va candida la președinția PNL. S-a retras o zi mai târziu

Inițial, joi, și Adrian Veștea a anunțat că va candida pentru președinția PNL, însă o zi mai târziu s-a retras din cursă.

„Este evident că scopul nu este de a lămuri lucrurile în PNL, ci blocarea învestirii Guvernului. De asemenea, cred că acest Congres este un demers nestatutar și nelegal. Nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid. Așa cum am spus, cu părere de rău pentru cei care discută doar în termeni politici acum, preocupare este ca România să fie guvernată”, a mai spus Veștea în mesajul său pe rețelele sociale.