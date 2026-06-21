Bolojan, atac la adresa PSD la Congresul Extraordinar al PNL: Nu poți să fii partener cu minciuna, cu fuga de răspundere

Ilie Bolojan a susținut duminică, în cadrul Congresului Extraordinar al PNL, un discurs în care și-a prezentat candidatura pentru conducerea partidului.

El a subliniat că trebuie să își clarifice direcția politică și identitatea, susținând că guvernarea din ultimul an a fost una dificilă, dar necesară pentru redresarea țării. El a acuzat PSD că a blocat reformele și a provocat căderea Guvernului în momentul în care măsurile au afectat „rețelele clientelare”.

„Suntem după o guvernare dificilă în care noi, Partidul Național Liberal, avem toate motivele să nu ne fie rușine de ceea ce am făcut în această guvernare. Ne-am asumat redresarea României într-un moment critic (…) Dar noi ne-am asumat această răspundere, n-am fugit de ea, aveam și o obligație morală, pentru că și noi aveam o mică parte din vină pentru situația în care ajuns România. Nu trebuie să fugim de acest lucru. Dacă ar fi să fac o comparație între starea bugetului României și a unui pacient, în vara anului trecut am preluat un buget în coma și am lăsat un pacient în stare de recuperare, într-un proces de recuperare”, a spus Bolojan.

Atac la adresa PSD

În discursul său, Bolojan a acuzat PSD că a frânat reformele și că a rupt coaliția atunci când măsurile de guvernare au afectat interesele partidului.

„Da, se putea mai mult dacă Partidul Social-Democrat nu trăgea frâna de mână, așa cum a făcut pe parcursul lunilor de guvernare. Am dat la început o șansă unei coaliții în care ne-a revenit cel mai dificil rol. Am crezut că se poate face un parteneriat cu partidele care sunt în această coaliție, care se bazează pe respect, pe sustinerea proiectelor de care are nevoie România, dar am descoperit că o astfel de relație cu PSD nu este posibilă. Nu poți să fii partener cu minciuna, cu fuga de răspundere și cu disprețul pentru România, pentru că să faci o moțiune într-o situație limită, să n-ai soluție după aceea și să fugi de orice fel de răspundere înseamnă că nu ai niciun respect pentru interesul acestei țări și asta nu mai trebuie să se repete”, a completat Bolojan.

Președintele PNL a mai subliniat că PSD a susținut inițial măsurile de ajustare fiscală, însă și-a schimbat poziția atunci când acestea au vizat privilegiile și clientele politice.

„Când PSD a văzut că guvernul a ajuns la interesele lor, când a stabilit reguli cât se poate de clare, când le-am afectat rețelele clientelare, a doborât guvernul. Dar după această guvernare, cred că în afară de indicatori de procente de redresare, cel mai important lucru pe care l-am demonstrat partidul nostru este că se poate guverna și altfel în România, a spus Bolojan.

El a mai evidențiat că, după căderea Guvernului, PNL este supus „unui asalt teribil din toate părțile” și a susținut că strategia PSD s-a bazat pe atragerea liderilor liberali prin promisiuni de funcții.

„Eu vă propun reconstrucția unui partid demn, curajos, principial, care să recâștige încrederea românilor și, odată reconstruit, el însuși să fie o forță de reconstrucție a României. Eu vă chem să redevenim un partid mare, pe fundația solidă a valorilor și principiilor corecte. Vom reveni la guvernare, dar nu prin compromis. Nu suportând minciuni și decontând funga de răspundere a altora. Vom reveni la guvernare ca un partid mare care pune cu adevărat în aplicare proiectul său pentru România puternică, modernă și prosperă”, a mai spus Ilie Bolojan.