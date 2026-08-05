Ilie Bolojan, întâlnire cu reprezentanții celor mai mari patronate din țară. Care sunt soluțiile propuse în actuala stare de alertă energetică

Confederația Patronală a prezentat, cu ocazia întâlnirii de la Guvern, principalele provocări cu care se confruntă mediul de afaceri, de la situația unor sectoare industriale afectate de creșterea costurilor și de presiunile concurențiale, până la evoluțiile din sectorul energetic, digitalizarea administrației și măsurile necesare pentru creșterea competitivității economiei românești, potrivit informării oficiale.

România se află, din 1 august, în stare de alertă energetică după închiderea uneia dintre cele două unități nucleară de la Cernavodă și în timp ce riscă oprirea celei de-a doua, după scăderea semnificativă a debitelor Dunării. Cele două reactoare, cu o capacitate instalată de 1.400 MW, asigură, în condiții normale de funcționare aproximativ 20% din producția de energie a României.

În plus, Parlamentul a adoptat un proiect de lege pentru declararea, a doua oară în acest an, a situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere, reducerea temporară a nivelului accizei la motorină, instituirea contribuției de solidaritate, precum și pentru stabilirea unor măsuri de protecție a economiei, populației și de funcționare a pieței energiei, care a fost promulgat mați de președintele Nicușor Dan. Legea intră în vigoare la trei zile de la publicarea în Monitorul Oficial, iar starea de urgență va fi în vigoare până la 31 octombrie, inclusiv.

Concluziile întâlnirii

Potrivit sursei citate, premierul a subliniat că dezvoltarea economiei și creșterea competitivității depind de consolidarea finanțelor publice, reducerea deficitului bugetar, gestionarea responsabilă a resurselor publice, accelerarea absorbției fondurilor europene și întărirea încrederii investitorilor în economia românească.

„Referitor la sectorul energetic, Ilie Bolojan a precizat că actualele provocări pot fi depășite printr-o abordare integrată, bazată pe investiții în capacități de producție și stocare, modernizarea rețelelor și implementarea soluțiilor inteligente de gestionare a consumului. Acesta a arătat că noile programe sunt orientate în această direcție, cu obiectivul de a crește eficiența și competitivitatea sistemului energetic și de a crea, pe termen mediu și lung, condițiile pentru reducerea prețurilor la energie”, conform comunicatului oficial.

Potrivit Guvernului, discuțiile au vizat, totodată, accelerarea digitalizării administrației, inclusiv dezvoltarea unor soluții digitale care să contribuie la reducerea evaziunii fiscale, simplificarea relației dintre stat și mediul de afaceri și creșterea eficienței serviciilor publice.

„Au fost abordate și aspecte privind costurile de finanțare și măsurile necesare pentru sprijinirea competitivității economiei românești”, potrivit Guvernului.

La finalul întâlnirii, premierul Ilie Bolojan a evidențiat importanța unei colaborări constante între Guvern și mediul de afaceri, în vederea identificării unor soluții care să răspundă provocărilor economice și să ofere un cadru cât mai predictibil pentru investiții, se arată în comunicat.

Concordia reprezintă 20 dintre cele mai importante sectoare ale economiei românești, cu o contribuție de 30% din în PIB și peste 30% din PIB și aproape jumătate de milion de angajați în peste 4.200 de companii mari și mici, cu capital românesc și străin

Conform imaginilor transmise de Guvern, la întâlnire au participat vicepreședinții Confederației Patronală Concordia Simona Constantinescu, Dragoș Petrescu și Ondrej Safar (CEO al Distribuţie Oltenia), Paul Aparaschivei, directorul executiv al confederației, li Daniel Apostol, directorul Federației Patronale a Energiei (FPE) și Nadina Nedelea, director executiv al Asociației Producătorilor de Mobilă din România.

Concordia: Lipsa de predictibilitate care se menține în România

„Delegația Concordia a atras din nou atenția asupra lipsei de predictibilitate care se menține în România și a subliniat că prelungirea blocajelor politice și a incertitudinii legislative riscă să afecteze accesul la finanțare și să scumpească în continuare costurile de finanțare ale statului și ale companiilor”, au transmis și oficialii Concordia la finalul a ceeea ce au numit o nouă rundă de consultare privind starea economiei românești.

Potrivit reprezentanților patronatelor, discuția a avut loc pe fondul unei crize politice prelungite și al unei crize energetice acute, generate de volatilitatea piețelor și de provocările hidrologice ale ultimei perioade, într-un context în care România se află, potrivit ultimelor evaluări ale agențiilor de rating, la limita calificativului investment grade.

Un capitol central al discuției a fost dedicat energiei și, potrivit actorilor din piață, depășirea crizei energetice se poate face doar prin soluții coerente, nu prin decizii de moment.

Cu acest prilej, Concordia a solicitat Guvernului un plan de țară pe termen mediu și lung, construit împreună cu sectoarele relevante din economie, astfel încât viitoare episoade de secetă sau volatilitate a piețelor să nu mai găsească România nepregătită, pentru că ele în mod inevitabil se vor repeta.

„În actualul context energetic, marcat de volatilitatea piețelor și de provocările hidrologice, este esențial ca deciziile de politică publică să fie fundamentate pe criterii economice și pe interesul strategic pe termen lung. Stabilitatea și competitivitatea sistemului energetic nu pot fi obținute prin schimbări de direcție dictate de conjunctură, ci prin continuarea coerentă a investițiilor care modernizează infrastructura și valorifică progresul tehnologic”, au transmis reprezentanții Concordia.

În discuțiile cu premierul interimar, patronatul a cerut ca, alături de producție, prioritare să fie investițiile în rețele, dezvoltarea capacităților de stocare și implementarea unor soluții inteligente de management al sistemului energetic, singurele care pot asigura integrarea eficientă a energiei produse și prețuri mai competitive pentru consumatori. Concordia a avertizat asupra riscului ca măsuri adoptate sub presiunea momentului să întârzie modernizarea sistemului sau să genereze costuri suplimentare pe termen lung.

Concordia a salutat faptul că, în cadrul întâlnirii, premierul interimar Ilie Bolojan a confirmat că actualele provocări din energie pot fi depășite printr-o abordare integrată, bazată pe investiții în capacități de producție și stocare, modernizarea rețelelor și soluții inteligente de gestionare a consumului. Însă, „provocările hidrologice apar cu regularitate. Deciziile de politică publică trebuie să genereze soluții sistemice, care să adreseze astfel de situații și să minimizeze impactul unor evenimente similare pe viitor. Nu mai putem gestiona seceta sau volatilitatea hidrologică drept excepții. Trebuie să devină ipoteză de lucru în orice strategie energetică pe termen mediu și lung”, susține Concordia.

De asemenea, Concordia a reiterat necesitatea menținerii direcției actuale privind consolidarea fiscală și a transmiterii unor semnale clare de disciplină bugetară către piețele financiare și agențiile de rating, ca o condiție esențială pentru menținerea României în afara riscului de retrogradare sub pragul investment grade.

O agendă pro-competitivitate pe trei direcții, până la finalul anului

Totodată, în contextul în care România a coborât 12 poziții într-un clasament global al competitivității, până pe locul 61 din 70 de economii, Concordia a propus construirea, împreună cu Guvernul și Parlamentul României, a unei agende pro-competitivitate pentru România, structurată pe trei direcții care, astăzi, reprezintă principalele obstacole pentru competitivitatea companiilor românești: salarizare conectată la productivitatea muncii, nevoia reducerii costului energiei și a deschiderii accesului la capital pentru companiile din România.

„Competitivitatea este afectată de trei costuri majore: costul muncii, unde salariile reale au crescut cu 100% în ultimii zece ani, în timp ce productivitatea a crescut doar cu 35%, costul energiei, astăzi unul dintre cele mai mari din UE, prea ridicat pentru industrie și pentru servicii, reducerea costului și creșterea accesului la capital, greu accesibil pentru investiții”, au transmis membrii delegației.

Concordia și-a exprimat disponibilitatea ca, în a doua jumătate a anului, să consolideze și să construiască, alături de toți factorii interesați din mediul decizional, această agendă.