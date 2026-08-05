Presa maghiară: România conduce un clasament nedorit în UE

Magyar Hírlap relatează că prețul motorinei a crescut cu 7,5% într-o singură săptămână. În ultimele treizeci de zile, umplerea unui rezervor poate costa cu până la 57 de lei mai mult.

Potrivit sursei citate, un plin de benzină 95 costă acum cu 39 de lei mai mult față de luna trecută. Prețul benzinei a depășit pragul psihologic de 9,40 lei pe litru.

Cât costă carburanții la principalele stații

La stațiile Lukoil, litrul de motorină standard a ajuns la 10,83 lei. La Petrom, Rompetrol și MOL, prețul depășește 10,50 lei pe litru, conform datelor citate de presa maghiară.

Creșterile din România contrastează cu situația din restul Uniunii Europene, unde ritmul de scumpire a fost, în general, mai lent.

România ocupă astfel primul loc într-un clasament pe care autoritățile nu îl consideră un motiv de mândrie.