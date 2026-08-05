Oamenii de afaceri americani cer „acțiune imediată”: un Guvern stabil al României. Poziție dură față de corupție, incompetență și blocaje

Camera de Comerț Româno – Americană descrie, printr-o poziție publică dură, situația politică și economică a României.

„Menținerea ratingului investment grade al țării la BBB-, cel mai scăzut nivel din această categorie, este o veste semnificativă pentru România, așteptată cu aceeași anxietate ca și decizia de vara trecută, când țara a evitat o retrogradare în contextul unui deficit pe care Fitch îl proiectase atunci la 7,4% din PIB pentru 2025. De data aceasta, proiecția deficitului agenției de rating pentru 2026 a scăzut la 5,9% din PIB, sub prognoza oficială de 6,2%.

Raportul recunoaște progrese în mai multe domenii tehnice aflate în curs de evaluare. Cu toate acestea, în ciuda acestor îmbunătățiri, sustenabilitatea traiectoriei de consolidare fiscală a României, deficitul bugetar încă ridicat și dezechilibrele macroeconomice persistente rămân domenii cheie de îngrijorare”, arată Amcham.

Avertismentul investitorilor SUA

Oamenii de afaceri americani susțin că decizia Fitch „contribuie la transmiterea încrederii investitorilor și a piețelor financiare, dar evidențiază și vulnerabilități ale economiei românești care rămân neabordate”.

„Raportul Fitch identifică în mod explicit cauzele fragilității macroeconomice a României: instabilitatea politică, incertitudinea în procesul decizional și riscul unei încetiniri a reformelor, toate acestea fiind legate de modul în care funcționează clasa politică și instituțiile statului.

Dincolo de afirmarea ratingului în sine, cel mai important mesaj al raportului pentru comunitatea de afaceri este avertismentul: încrederea investitorilor și credibilitatea României depind direct de o guvernanță stabilă, politici publice previzibile și capacitatea instituțiilor publice de a-și îndeplini angajamentele de reformă”, arată investitorii.

Ei susțin că oamenii de afaceri și companiile „au plătit costul reducerii deficitului bugetar, investesc, plătesc impozite, mențin locuri de muncă și sprijină economia într-o perioadă dificilă, însă nu pot compensa lipsa de previzibilitate a politicilor, un criteriu atent examinat de clienți, acționari și investitori instituționali”.

Urmează evaluările S&P și Moody’s. „Este necesară o acțiune imediată: o guvernare stabilă”

„În urma evaluării Fitch, România va fi evaluată de celelalte două mari agenții internaționale de rating, S&P și Moody’s. Din acest motiv, fiecare măsură de continuare a reducerii deficitului bugetar și de implementare a reformelor asumate, inclusiv prin restabilirea echilibrului politic și administrativ, este decisivă pentru credibilitatea României.

Acest moment necesită mai puțină confruntare politică și o mai mare responsabilitate instituțională.

Răspunsul la mesajul Fitch nu se poate limita la declarații, noi promisiuni sau angajamente viitoare.

Ceea ce este necesar acum este o acțiune imediată: un consens între partide cu privire la prioritățile strategice ale României, asigurarea unei guvernări stabile și a unui guvern pe deplin împuternicit, precum și continuarea procesului critic de ajustare fiscală către obiectivul de deficit bugetar de 3%, împreună cu un plan concret și clar pentru adoptarea monedei euro”, arată Amcham.

Investitorii SUA în România susțin că prioritățile României în perioada următoare ar trebui să fie clare. Și le enumeră:

combaterea evaziunii fiscale și îmbunătățirea colectării impozitelor,

restructurarea cheltuielilor publice,

profesionalizarea administrației publice,

accelerarea reformelor necesare pentru absorbția integrală a finanțării NRRP și a resurselor disponibile în cadrul următorului cadru financiar multianual al UE

utilizarea deplină a oportunităților oferite de instrumentul SAFE

Amcham solicită politicienilor români să nu mai tolereze corupția, incompetența și blocarea proiectelor

„Aceste priorități nu mai pot fi amânate sau subordonate ciclurilor electorale. Comunitatea de afaceri și societatea solicită factorilor de decizie și administrației să înceteze să tolereze corupția, incompetența și blocarea proiectelor strategice în sectoare cheie precum energia, digitalizarea sistemelor publice, apărarea, sănătatea și educația.

Crizele actuale din sectoarele energiei și securității cibernetice au scos la iveală vulnerabilități sistemice care ar fi putut fi evitate dacă reformele și investițiile necesare ar fi fost realizate la timp.

Pe măsură ce provocările economice, energetice, climatice și de securitate devin mai frecvente și mai complexe, întârzierile în reforme și investiții în infrastructura critică, împreună cu instabilitatea politică prelungită, creează blocaje sistemice, cresc costurile economice, erodează încrederea în instituțiile publice și alimentează tensiunile sociale, slăbind în cele din urmă capacitatea statului de a răspunde eficient la crize.

Având în vedere că nevoile de finanțare rămân acute și economia globală trece printr-o transformare semnificativă, prioritatea României ar trebui să fie încurajarea investitorilor să își consolideze operațiunile în țară, atrăgând în același timp noi investiții la scară largă, cu un puternic efect multiplicator în întreaga economie. Menținerea și, în mod ideal, îmbunătățirea ratingului de credit suveran al țării, împreună cu aderarea la OCDE și la zona euro, reprezintă o modalitate concretă de a semnala acest angajament față de piețele internaționale.

Investitorii așteaptă implementarea unor reforme, politici publice moderne și eficiente și capacitatea de a plasa obiectivele strategice ale României deasupra ciclurilor și intereselor politice.

AmCham România rămâne un partener activ în acest efort. Vom continua să sprijinim, prin dialog constructiv și recomandări practice de politici, măsuri care consolidează predictibilitatea și sustenabilitatea politicilor publice, sporind în același timp atractivitatea României ca destinație de investiții”, arată investitorii.

Camera de Comerț Americană în România – AmCham Romania este cea mai reprezentativă asociație de afaceri care contribuie la întărirea relațiilor economice dintre România și Statele Unite. AmCham reunește în prezent peste 600 de companii americane, internaționale și românești cu investiții cumulate de peste USD 30 mld în România. Companiile membre AmCham asigură împreună peste 250.000 de locuri de muncă și generează o cifră de afaceri cumulată de peste 65 miliarde EUR. Membrii AmCham Romania activează în 32 de sectoare economice.