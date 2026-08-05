Capitala reduce consumul de energie. Ciprian Ciucu a stabilit 25 de măsuri în contextul crizei energetice

Primarul general Ciprian Ciucu a stabilit 25 de măsuri, în urma unei ședințe cu principalii consumatori de curent din cadrul PMB.

STB, Compania Municipală de Iluminat Public București, Termoenergetica, ADP București și toate instituțiile din subordinea Primăriei vor pune în aplicare măsurile de economisire a energiei electrice. Edilul Capitalei a cerut companiilor municipale, considerate mari consumatoare de energie, să elaboreze un plan de reducere a consumului, fără ca serviciile publice oferite bucureștenilor să fie afectate.

Totodată, Poliția Locală a Municipiului București va notifica operatorii de panouri publicitare digitale sau iluminate, miercuri, să oprească alimentarea acestora în intervalul orar critic, stabilit între orele 20:00 și 23:00. PMB a precizat că măsurile vor fi aplicate, însă, într-un interval chiar mai extins. Astfel:

Societatea de Transport București (STB):

1. Autobuzele electrice nu vor fi încărcate în intervalul 19.30 – 23.00

2. Se reduc / suspendă spălările exterioare, lucrările cu aer comprimat la schimbul II

3. Iluminatul pe platformele de parcare se pornește după ora 22.00

4. Se restrâng activitățile de întreținere și mentenanță în intervalul 19.00 – 23.00, fiind reprogramate în afara acestui interval

5. Iluminatul tehnologic din hale va fi diminuat în intervalul 19.30 – 23.00

6. Lumini stinse, aparate de aer condiționat închise, încărcătoare deconectate sunt alte măsuri care vor fi luate la STB, pe timpul nopții

Compania Municipală Termoenergetica București

7. Oprește pompele de ridicare a presiunii. Apa caldă menajeră va fi asigurată direct prin presiunea din rețeaua de apă rece

8. Reduce / reprogramează funcționarea pompelor de recirculare și presiune

9. Limitează funcționarea echipamentelor de climatizare în toate sediile administrative

10. Oprește iluminatul neesențial

Compania Municipală Iluminat Public București

11. Reduce fluxul luminos cu circa 30% la aparatele LED integrate în sistemul de telegestiune. Schimbarea programului de aprindere ar necesita timp considerabil, atât contractual, cât și pentru reprogramarea software a punctelor de aprindere trifazate

Poliția Locală a Municipiului București

12. Notifică azi operatorii privați de publicitate să oprească ecranele digitale și să sisteze iluminatul mijloacelor de publicitate în intervalul 20.00 – 21.00, pe tot parcursul lunii august

Sediul Primăriei Municipiului București

13. Iluminatul ornamental de pe clădirea PMB și din curtea interioară va fi oprit pe toată durata nopților

14. După programul de lucru, va fi oprit iluminatul din lambriurile de pe holuri

15. Sistemul de răcire din clădire va fi redus, pentru toată luna august

16. Renunțăm la încărcarea mașinilor electrice în intervalul critic și pe timp de noapte

Administrația Domeniului Public a Municipiului București

17. Reduce iluminatul la sedii, cimitire, crematorii, parcuri, singurele care mai consumau, până ieri, energie în afara programului de lucru

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB)

18. Reduce, la strictul necesar, iluminatul administrativ / exterior

19. Oprește echipamentele electronice neesențiale, la finalul programului

20. Limitează aparatele de climatizare și programează activitățile energointensive în afara intervalului critic

Instituțiile de cultură din subordinea PMB

Biblioteca Metropolitană București, Centrul de Cultură Palatele Brâncovenești, Muzeul Municipiului București, Circul Metropolitan București, ARCUB – Arte și Evenimente Urbane București, Centrul Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles”, Muzeul Național al Literaturii Române, Opera Comică pentru Copii și 10 teatre iau, de miercuri, următoarele măsuri:

21. Sistează iluminatul interior și exterior, pe timpul nopților

22. Opresc climatizarea pe timp de noapte, dar și ziua, în spațiile fără public sau neutilizate de personal

23. Unele instituții cu personal redus pe timpul verii (exemplu teatrele) optimizează utilizarea aparatelor de aer condiționat prin comasarea personalului într-un număr mai mic de birouri

24. Tot teatrele, datorită faptului că stagiunea e închisă în această perioadă, au personal redus și un consum minimal de energie electrică

25. Deconectează echipamentele IT și dispozitivele electronice, la finalul programului, pentru a evita menținerea lor în stand-by