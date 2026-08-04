Republica Moldova avertizează asupra unui deficit de energie. Populația, îndemnată să se pregătească pentru posibile pene de curent

„În această seară, în intervalul de consum 21:00-23:00, sistemul electroenergetic al Republicii Moldova se va confrunta cu un deficit estimat de energie electrică. Pentru ora 21:00 – 22:00 este prognozat un deficit în regim comercial de aproximativ 74 MWh, iar pentru ora 22:00 – 23:00 – 56 Mwh”, a transmis Guvernul de la Chișinău.

Potrivit autorităților, întreaga regiune se confruntă cu efectele valului de căldură după ce debitul Dunării a scăzut și a dus la reducerea capacității mai multor centrale. Consumul de energie electrică a crescut considerabil, în timp ce producția este afectată și de condițiile meteorologice.

Republica Moldova depinde de importuri

Autoritățile arată că Republica Moldova face parte din piața regională de energie și depinde de importuri, astfel încât atunci când există un deficit în regiune, acesta influențează și cantitățile de energie pe care le putem procura.

„Până la închiderea piețelor de energie, autoritățile și operatorii sistemului au întreprins toate demersurile posibile pentru procurarea energiei necesare. Astfel, Moldelectrica va utiliza mecanismele de energie de avarie pentru a menține funcționarea stabilă a sistemului electroenergetic. Autoritățile depun toate eforturile pentru a asigura energia necesară Republicii Moldova și va utiliza inclusiv mecanismele de energie de avarie pentru menținerea stabilității sistemului”, arată Guvernul.

Sfaturi pentru cetățeni

Autoritățile transmit că reducerea voluntară a consumului de către fiecare dintre cetățeni poate face diferența.

Cum pot contribui cetățenii (21:00-23:00):

– stingeți luminile și aparatele electrice pe care nu le utilizați;

– amânați folosirea mașinilor de spălat, uscătoarelor, cuptoarelor electrice și a altor electrocasnice cu consum ridicat;

– limitați utilizarea aparatelor de aer condiționat la strictul necesar;

– dacă este posibil, evitați utilizarea ascensoarelor.

De asemenea, cetățenii sunt îndemnați să ia măsuri minime de pregătire pentru eventuale întreruperi temporare ale energiei electrice, inclusiv asigurarea surselor alternative de iluminat, încărcarea dispozitivelor mobile și evitarea utilizării echipamentelor electrice în așa condiții de risc.

Serviciile esențiale vor funcționa în continuare în regim normal. Instituțiile medicale, serviciile de urgență, infrastructura critică și celelalte servicii indispensabile pentru populație beneficiază de măsurile necesare pentru asigurarea continuității activității.

Autoritățile din Moldova au adoptat luni măsuri de reducere a consumului de energie electrică.