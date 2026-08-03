Dacia și Ford își opresc producția până pe 19 august. Bolojan: economia ajunge la 200 MW în plină criză energetică

Șeful Guvernului a avut luni o întâlnire cu marii consumatori de energie. Ilie Bolojan a anunțat și primele măsuri convenite. România este în stare de criză energetică pe fondul închiderii unui reactor al Centralei nucleare de la Cernavodă și a producției în scădere semnificativă din surse hidrologice, din cauza scăderii istorice a debitului Dunării.

Guvernul încearcă să reducă consumul în orele de vârf pentru a evita dezechilibrele în sistemul energetic.

Barje scufundate pe Dunăre

Bolojan a spus că miercuri și joi vor fi scufundate mai multe barje, lucru care va ajuta la direcționarea debitului pe Dunărea Veche „în așa fel încât să putem menține în funcțiune și să creștem puțin debitul la Cernavodă”.

El a vorbit și de reducerea voluntara a consumului de energie electrică, în condițiile în care „există o capacitate limitată de importuri și am făcut tot ce a fost posibil să ne asigurăm că importurile în România în această perioadă le putem derula din toate sursele posibile”.

Șeful Guvernului a spus că în urma apelurilor făcute până acum au apărut și primele efecte: „De exemplu, față de alte ore ale zilei în această dimineață am avut consumuri în medie cu 200 de megawați mai scăzute și se vede această acțiune a companiilor de exemplu legată de reducerea voluntară a consumurilor”.

Dacia și Ford și-au oprit producția

Bolojan spune că cea mai mare presiune este la „orele de seară” și că principalii consumatori de energie au transmis că sunt dispuși să ia măsuri pentru reducerea voluntară a consumurilor „funcție de profilul pe care îl au, funcție de tehnologia pe care o operează, pentru că unii pot să oprească exact într-un anumit interval orar și pot reporni ușor fără să li se afecteze procesul de producție, alte companii nu își permit acest lucru trebuie să asigure un consum minim pentru ca instalațiile să poată funcționa în condiții normale”.

Premierul interimar a mai anunțat că o parte dintre companii au anunțat că intră în perioade de mentenanțe, de reparații.

„Două companii importante, mari consumatori, compania Dacia și Ford sunt de astăzi cu producția oprită până pe data de 19 ceea ce înseamnă o economie de aproximativ 200 de megawați”, a spus Ilie Bolojan.

El a anunțat că și alte companii vor lua decizii similare.