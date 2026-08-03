Bolojan anunță cum a redus consumul de energie electrică în casa în care locuiește

Ilie Bolojan a făcut dezvăluirea luni în timpul unei conferințe de presă. El a fost întrebat dacă a luat măsuri pentru a reduce consumul de energie electrică așa cum le-a solicitat românilor.

„În general ajung foarte târziu, uneori pe la 10-11 și nu mai e timp de stat cu becurile aprinse și sistemul de aer condiționat nu funcționează la mine”, a răspuns Ilie Bolojan.

Bolojan a anunțat stare de alertă la nivel național

Anterior, Ilie Bolojan a făcut apel către cetățeni, companii, autorități publice să ia măsuri voluntare pentru a reduce consumul. Totodată, el a mulțumit celor care au luat măsuri în acest sens.

„În discuțiile pe care le-am avut azi cu principalii consumatori, am convenit că fiecare dintre dânșii va lua măsuri pentru reducerea voluntară a consumurilor în orele de seară, în funcție de profilul pe care îl au, în funcție de tehnologia pe care o operează, pentru că unii pot să oprească exact într-un anumit interval orar și pot reporni ușor fără să li se afecteze procesul de producție, alte companii nu își permit acest lucru, trebuie să asigure un consum minim pentru ca instalațiile să poată funcționa în condiții normale”, a declarat șeful Guvernului.

Măsuri anunțate de Bolojan

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat vineri că în luna august va fi stare de alertă la nivel național ca efect al scăderii producției de energie electrică.

„Avem o scădere la mai puțin de jumătate a debitelor normale pentru această perioadă”, a explicat premierul.

Ilie Bolojan a mai anunțat că a alocat vineri, prin hotărâre de Guvern, 7 milioane de lei pentru o serie de măsuri de urgență menite să susțină creșterea nivelului apelor Dunării necesare pentru răcirea unicului reactor de la Cernavodă rămas în operare, după ce primul a fost oprit, marți, din cauza debitelor extrem de reduse.