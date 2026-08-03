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Propunere surprinzătoare. Zelenski vrea să se întâlnească cu Putin și solicită un armistițiu

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski face o propunere surprinzătoare și solicită un armistițiu valabil pe toată linia frontului. Liderul ucrainean vrea să se întâlnească cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, pentru a negocia o înțelegere.
Propunere surprinzătoare. Zelenski vrea să se întâlnească cu Putin și solicită un armistițiu
Petru Mazilu
03 aug. 2026, 16:27, Politic
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Volodimir Zelenski este dispus să se întâlnească cu Vladimir Putin, a anunțat consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak, citat de Nexta. Potrivit acestuia, Zelenski propune un armistițiu, încetarea loviturilor asupra infrastructurii energetice, înghețarea operațiunilor militare de-a lungul liniei frontului și începerea unor negocieri.

El a mai declarat că președintele Ucrainei este dispus să se întâlnească personal cu Putin pentru a-i prezenta propunerea.

Istoria negocierilor eșuate

Mai multe negocieri au avut loc după începutul războiului din Ucraina, în 2022. Toate negocierile au eșuat. Președintele american Donald Trump a promis că va rezolva situația din Ucraina la începutul celui de al doilea mandat la Casa Albă. El s-a întâlnit cu Zelenski și Putin și a organizat întâlniri între negociatori ruși și ucraineni.

Și discuțiile inițiate de americani au rămas fără rezultat, iar treptat membrii Administrației Trump și-au concentrat atenția asupra crizelor din Venezuela și din Orientul Mijlociu.

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