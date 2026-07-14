„Este puțin probabil”. Premierul Poloniei, pesimist în privința restabilirii păcii în Ucraina în viitorul apropiat

Premierul polonez Donald Tusk a afirmat marți, jurnaliștilor de la Paris, că este puțin probabil ca pacea în Ucraina să fie restabilită în curând și că se așteaptă ca Moscova să prelungească ostilitățile cel puțin până în iarnă.

El a menționat că a purtat discuții despre această situație atât cu șeful NATO, Mark Rutte, cât și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„În acest moment, pare puțin probabil ca un armistițiu sau un acord de pace să fie încheiat în viitorul apropiat, având în vedere poziția rigidă a Rusiei și a lui Putin”, a declarat Tusk jurnaliștilor la Paris, potrivit Reuters.

Premierul polonez a precizat că „toată lumea se așteaptă la o escaladare a acțiunilor din partea Rusiei în acest moment, și este destul de probabil ca Rusia să dorească să prelungească acest război cel puțin până în iarnă.”

Polonia va găzdui exerciții militare cu trupe franceze și britanice în toamnă

Cu această ocazie, Donald Tusk a anunțat că Polonia va găzdui, în această toamnă, exerciții militare cu trupe franceze și britanice. Acest demers are loc astfel încât trupele să fie pregătite să asigure securitatea Ucrainei și a regiunii după ce se va ajunge, în cele din urmă, la un acord de pace sau la un armistițiu.

„Acestea vor fi exerciții care vor pregăti întreaga coaliție (a celor dispuși) reunită astăzi la Paris pentru astfel de garanții reale de securitate pentru Ucraina, dar și pentru regiune”, a spus el jurnaliștilor, potrivit sursei citate.

Afirmațiile recente ale lui Trump privind războiul din Ucraina

Săptămâna trecută, înainte de summitul NATO de la Ankara, președintele american Donald Trump a vorbit, printre altele, la Casa Albă, despre războiul din Ucraina.

„Cred că ne apropiem mult mai mult decât își dau seama oamenii. Președintele Putin vrea să se încheie. Vă voi spune asta foarte hotărât. Am avut o discuție telefonică bună. Președintele Zelenski, de fapt, vrea să se încheie acum”, a spus Trump la momentul respectiv.