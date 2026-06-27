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SUA au lansat atacuri asupra Iranului pentru prima dată de la semnarea acordului de încetare a focului

Statele Unite au lansat atacuri puternice asupra unor baze iraniene de depozitare a rachetelor și dronelor, potrivit Comandamentului Central al SUA, primul atac de la semnarea memorandumului de înțelegere între cele două țări.
SUA au lansat atacuri asupra Iranului pentru prima dată de la semnarea acordului de încetare a focului
foto: captură video
Cosmin Pirv
27 iun. 2026, 08:40, Știri externe
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Comandamentului Central al SUA a precizat că atacurile, care au vizat și stații radar de pe coastă, au fost o ripostă la un atac iranian asupra unei nave comerciale, care a avut loc vineri, scrie Sky News.

SUA afirmă că Iranul a lovit nava cu o dronă de atac cu sens unic. Donald Trump a calificat incidentul drept o „încălcare nesăbuită” a armistițiului.

Atacurile SUA au avut loc la scurt timp după ce Trump le-a spus reporterilor că „veți afla” dacă SUA vor răspunde la atacul cu drona.

Presa iraniană a relatat că un proiectil a lovit zona din jurul unui debarcader din Sirik, în sudul Iranului.

Corpul Gărzii Revoluționare Islamice din Iran (IRGC) a transmis printr-o declarație că a atacat poziții militare americane din regiune, ca răspuns la atacul SUA împotriva Iranului.

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