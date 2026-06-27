SUA au lansat atacuri asupra Iranului pentru prima dată de la semnarea acordului de încetare a focului

Comandamentului Central al SUA a precizat că atacurile, care au vizat și stații radar de pe coastă, au fost o ripostă la un atac iranian asupra unei nave comerciale, care a avut loc vineri, scrie Sky News.

SUA afirmă că Iranul a lovit nava cu o dronă de atac cu sens unic. Donald Trump a calificat incidentul drept o „încălcare nesăbuită” a armistițiului.

Atacurile SUA au avut loc la scurt timp după ce Trump le-a spus reporterilor că „veți afla” dacă SUA vor răspunde la atacul cu drona.

Presa iraniană a relatat că un proiectil a lovit zona din jurul unui debarcader din Sirik, în sudul Iranului.

Corpul Gărzii Revoluționare Islamice din Iran (IRGC) a transmis printr-o declarație că a atacat poziții militare americane din regiune, ca răspuns la atacul SUA împotriva Iranului.