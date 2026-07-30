Primul atac cu dronă pe teritoriul Egiptului de la izbucnirea conflictului SUA-Iran. Două nave cu gaze naturale au fost lovite în portul Damietta

Conflictul din Orientul Mijlociu pare să intre într-o nouă etapă. Potrivit Euronews, Egiptul a confirmat oficial că incendiul izbucnit la două nave care transportau gaze naturale lichefiate (LNG) în portul Damietta a fost provocat de o dronă. S-a marcat astfel primul atac confirmat pe teritoriul egiptean de la începutul confruntării dintre Statele Unite și Iran. Atacul nu a fost revendicat până în prezent, iar autoritățile egiptene spun că ancheta este în desfășurare.

Nava americană a fost prima lovită

Potrivit autorităților și companiilor de securitate maritimă, drona a lovit nava Energos Winter, o unitate plutitoare de stocare și regazeificare a gazelor naturale, operată pentru compania americană New Fortress Energy și aflată în portul Damietta. În urma impactului a izbucnit un incendiu care s-a extins și la petrolierul LNG Gaslog Salem, aflat în apropiere. Echipajele celor două nave au fost evacuate în siguranță, iar incendiul a fost stins fără să existe victime. Ulterior, ambele nave au fost remorcate în larg pentru evaluarea pagubelor.

Egiptul confirmă oficial atacul

După primele informații apărute miercuri, Guvernul Egiptului a anunțat joi dimineață că investigațiile preliminare au stabilit că incendiul a fost provocat de o dronă. Autoritățile au precizat că sunt luate măsuri pentru protejarea securității naționale și a infrastructurii energetice, fără a indica, deocamdată, cine s-ar afla în spatele atacului.

Contextul regional amplifică suspiciunile

Incidentul are loc într-un moment în care tensiunile din Orientul Mijlociu au escaladat puternic.

Scurtă recapitulare a ultimelor zile:

Iranul a lansat rachete balistice asupra unor baze americane din Iordania;

Statele Unite au anunțat lovituri asupra mai multor obiective ale Gardienilor Revoluției din Iran;

SUA și Arabia Saudită au atacat poziții ale unor grupări proiraniene din Irak;

rebelii Houthi din Yemen au anunțat noi restricții asupra traficului maritim din regiune.

Pe fondul acestor evenimente, atacul asupra unei nave americane aflate într-un port egiptean ridică temeri privind extinderea conflictului către noi state și infrastructuri energetice.

De ce este important portul Damietta

Portul Damietta este unul dintre cele mai importante centre energetice ale Egiptului și joacă un rol esențial în importul și regazeificarea gazelor naturale lichefiate. În urmă cu doar câteva săptămâni, autoritățile egiptene anunțau extinderea capacităților terminalului și punerea în funcțiune a navei Energos Winter, în baza unui contract pe cinci ani destinat consolidării aprovizionării cu gaze naturale și susținerii sistemului energetic al țării. Egiptul, care în trecut exporta gaze naturale lichefiate, a devenit în ultimii ani importator net, pe fondul scăderii producției interne și al creșterii consumului.

Un nou risc pentru securitatea energetică

Atacul survine într-un moment delicat pentru comerțul mondial cu energie. Traficul prin Canalul Suez este deja afectat de tensiunile din regiune, iar orice nou incident care implică infrastructura de gaze naturale sau transportul maritim poate influența rutele comerciale și piețele energetice. Analiștii avertizează că extinderea atacurilor asupra infrastructurii energetice ar putea crește volatilitatea prețurilor la gaze și petrol și ar amplifica presiunea asupra aprovizionării Europei.