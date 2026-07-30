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Furturi de 800.000 de euro din avioane. Angajați suspectați că au sustras parfumuri, ceasuri și încasări timp de peste trei ani

Un număr de 16 persoane, angajați ai unei firme și complici ai acestora, sunt cercetate de polițiștii de la Transporturi de pe Aeroportul Otopeni, fiind suspectate că au furat, în ultimii peste trei ani, mâncare, parfumuri, ceasuri și alte produse comercializate în timpul zborurilor. Prejudiciul este estimat la aproximativ 800.000 de euro.
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Cosmin Pirv
30 iul. 2026, 07:35, Social
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Polițiștii Direcției de Poliție Transporturi și ai Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene „Henri Coandă” efectuează joi 12 percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov și Prahova, într-un dosar de furt calificat din aeronave.

Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi sustras, în perioada aprilie 2023 – prezent, parfumuri, ceasuri, produse alimentare, accesorii, produse personalizate și alte bunuri comercializate la bordul aeronavelor unei companii aeriene, dar și încasările provenite din vânzarea acestora.

Persoanele vizate vor fi conduse la audieri la sediul Secției Regionale de Poliție Transporturi București.

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