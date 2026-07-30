Furturi de 800.000 de euro din avioane. Angajați suspectați că au sustras parfumuri, ceasuri și încasări timp de peste trei ani

Polițiștii Direcției de Poliție Transporturi și ai Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene „Henri Coandă” efectuează joi 12 percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov și Prahova, într-un dosar de furt calificat din aeronave.
Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi sustras, în perioada aprilie 2023 – prezent, parfumuri, ceasuri, produse alimentare, accesorii, produse personalizate și alte bunuri comercializate la bordul aeronavelor unei companii aeriene, dar și încasările provenite din vânzarea acestora.
Persoanele vizate vor fi conduse la audieri la sediul Secției Regionale de Poliție Transporturi București.