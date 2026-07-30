Furturi de 800.000 de euro din avioane. Angajați suspectați că au sustras parfumuri, ceasuri și încasări timp de peste trei ani

Un număr de 16 persoane, angajați ai unei firme și complici ai acestora, sunt cercetate de polițiștii de la Transporturi de pe Aeroportul Otopeni, fiind suspectate că au furat, în ultimii peste trei ani, mâncare, parfumuri, ceasuri și alte produse comercializate în timpul zborurilor. Prejudiciul este estimat la aproximativ 800.000 de euro.