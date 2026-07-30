Ouăle ecologice ar putea avea un impact mai mare asupra climei decât cele produse în ferme intensive, arată un studiu

Analiza arată că producția de ouă ecologice poate genera aproape de două ori mai multe emisii de carbon decât producția realizată în sisteme cu găini crescute în cuști. Autorii, citați de The Guardian, subliniază însă că rezultatele nu oferă imaginea completă asupra impactului asupra mediului și nu înseamnă că fermele intensive sunt, în ansamblu, mai sustenabile.

De ce apar mai multe emisii

Cercetătorii au analizat mai multe sisteme de producție a ouălor din Regatul Unit și au estimat impactul acestora asupra mediului, luând în calcul emisiile de gaze cu efect de seră, utilizarea terenurilor, poluarea și indicatorii privind bunăstarea animalelor. Potrivit modelului realizat, dacă întreaga producție britanică de ouă ar trece la un sistem ecologic cu găini crescute în aer liber, emisiile totale ar ajunge la aproximativ 2,3 milioane de tone echivalent CO2. În schimb, un sistem bazat exclusiv pe găini crescute în cuști ar genera aproximativ 1,18 milioane de tone echivalent CO2. Explicația este că găinile crescute în sisteme ecologice produc, în medie, mai puține ouă, astfel că este nevoie de un număr mai mare de păsări pentru a obține aceeași cantitate de producție.

Studiul evidențiază un compromis

Autorii cercetării spun că rezultatele ilustrează unul dintre cele mai dificile compromisuri din agricultura modernă. Sistemele considerate mai favorabile pentru bunăstarea animalelor sunt, în unele cazuri, mai puțin eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, ceea ce poate duce la creșterea emisiilor și a suprafețelor necesare pentru producție. În același timp, studiul arată că fermele ecologice au avut valori mai ridicate și în ceea ce privește utilizarea terenurilor, riscul de eutrofizare a apelor și acidificarea mediului.

Cercetătorii avertizează că studiul are limite importante

Autorii subliniază că analiza nu trebuie interpretată ca o concluzie definitivă în favoarea fermelor intensive. Datele utilizate provin din perioada 2009 – 2010 și nu reflectă progresele tehnologice din ultimii ani. În plus, cercetarea nu a evaluat alte aspecte importante, precum utilizarea pesticidelor, impactul asupra biodiversității sau sănătatea solului. „Am identificat un compromis important între bunăstarea animalelor și impactul climatic, însă acesta nu reprezintă întreaga imagine”, a explicat Harriet Bartlett, cercetătoare la Universitatea Oxford și unul dintre autorii studiului.

Se cere o evaluare mai amplă a sustenabilității

Rezultatele au fost comentate și de reprezentanți ai Soil Association, organizație britanică implicată în certificarea produselor ecologice. Ei consideră că emisiile de carbon reprezintă doar unul dintre criteriile după care trebuie evaluată sustenabilitatea unui sistem alimentar. Potrivit organizației, o analiză completă ar trebui să includă și efectele asupra naturii, biodiversității, calității apei, sănătății solului, utilizării substanțelor chimice și bunăstării animalelor. Acest studiu, publicat în revista Royal Society Open Science, evidențiază astfel că alegerea alimentelor în funcție de impactul asupra mediului este mai complexă decât pare, iar reducerea emisiilor de carbon nu este întotdeauna singurul indicator al sustenabilității.