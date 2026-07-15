10 state UE cer revizuirea taxei pe carbon. România se alătură opoziției față de noua taxă pe combustibili

Demersul vine înainte ca Executivul european să prezinte propunerile de revizuire a Sistemului de Comercializare a Certificatelor de Emisii (ETS), principalul instrument al UE pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon, scrie TVP World.

Potrivit unui document consultat de Reuters, Italia, Polonia, Bulgaria, Cipru, Cehia, Estonia, Grecia, Ungaria, România și Slovacia consideră că actualul context economic și geopolitic nu este favorabil introducerii unei noi taxe care ar putea duce la creșterea costurilor suportate de populație.

Criticată din cauza impactului asupra consumatorilor

În declarația comună transmisă Comisiei Europene, cele zece state susțin că cetățenii europeni nu ar trebui să suporte noi costuri generate de politicile climatice în actualele condiții economice.

„Cetățenii europeni nu ar trebui să fie confruntați cu noi taxe climatice în actualele circumstanțe economice și geopolitice. ETS2 trebuie abordat direct în cadrul revizuirii și reconsiderat cu atenție”, se arată în document.

Sistemul ETS2 este programat să intre în vigoare în 2028 și presupune introducerea unui preț al emisiilor de CO2 pentru combustibilii utilizați în transport și încălzirea locuințelor. Inițial, aplicarea acestuia era prevăzută pentru 2027, însă Comisia Europeană a decis deja amânarea cu un an, în urma preocupărilor exprimate de mai multe guverne privind impactul asupra populației.

Centrul negocierilor privind reforma pieței europene a emisiilor

Pe lângă solicitarea de revizuire a ETS2, cele zece state cer modificări și în actualul sistem ETS destinat industriilor mari, producătorilor de energie, companiilor aeriene și sectorului maritim.

Guvernele semnatare solicită acordarea unui număr mai mare de certificate gratuite de emisii pentru industrie, fără condiții extinse privind investițiile în decarbonizare. În schimb, Comisia Europeană susține că facilitățile suplimentare ar trebui acordate doar companiilor care investesc în reducerea emisiilor și în dezvoltarea capacităților industriale pe teritoriul Uniunii Europene.

Revizuirea sistemului ETS este considerată una dintre cele mai importante componente ale politicii climatice europene, iar negocierile dintre statele membre și Parlamentul European ar putea modifica semnificativ propunerile inițiale ale Comisiei.

Taxa pe carbon divide statele membre ale Uniunii Europene

În timp ce țări precum Germania și Suedia susțin introducerea ETS2, argumentând că măsura este esențială pentru accelerarea tranziției către vehicule nepoluante și sisteme moderne de încălzire, opozanții avertizează că aceasta ar putea alimenta inflația și ar majora facturile gospodăriilor.

Comisia Europeană susține că veniturile generate prin ETS2 vor fi reinvestite pentru sprijinirea cetățenilor și finanțarea tranziției către tehnologii curate, reducând astfel impactul financiar asupra consumatorilor.

Totuși, cele zece state care contestă măsura dețin suficiente voturi în mecanismul decizional al Uniunii Europene pentru a bloca eventualele modificări pe care le consideră nefavorabile. Astfel, viitoarele negocieri privind reforma sistemului ETS și introducerea taxei pe carbon ETS2 se anunță dificile și ar putea influența semnificativ direcția politicilor climatice europene în următorii ani.