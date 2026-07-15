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Mînzatu: UE vrea legături mai strânse între educație și mediul de afaceri pentru competențe

Vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a primit concluziile Comitetului european pentru competențe, care recomandă parteneriate mai strânse între mediul de afaceri, educație și autoritățile regionale pentru a accelera recalificarea și dezvoltarea competențelor în UE.
Mînzatu: UE vrea legături mai strânse între educație și mediul de afaceri pentru competențe
Hepta/Mediafax Foto
Laura Buciu
15 iul. 2026, 13:59, Politic
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Documentul, prezentat de președinta comitetului, Ylva Johansson, propune crearea unor ecosisteme regionale și sectoriale de competențe, denumite „SPARKs: Skills Partnerships for Adult Reskilling”, care să faciliteze recalificarea și perfecționarea adulților în funcție de cerințele pieței muncii.

Potrivit concluziilor, aceste parteneriate ar urma să reunească întreprinderi, instituții de educație și formare și autorități locale, astfel încât programele de pregătire să fie adaptate nevoilor economiei și accesibile persoanelor care doresc să își dezvolte competențele.

Raportul recomandă, de asemenea, finanțare sustenabilă, o cooperare mai strânsă între sectoare, utilizarea pe scară mai largă a microcertificatelor și implicarea partenerilor sociali în dezvoltarea programelor de formare.

Comisia Europeană consideră că această abordare este necesară pentru a răspunde provocărilor generate de competitivitatea economică, îmbătrânirea populației, tranziția verde, digitalizarea și schimbările tehnologice.

„Întreprinderilor europene le este din ce în ce mai greu să găsească oameni cu competențele adecvate, iar furnizorilor de educație și formare li se solicită să țină pasul cu nevoile în schimbare. Concluziile comitetului trasează o cale clară pentru reconcilierea acestor nevoi”, a declarat Roxana Mînzatu.

Comitetul european la nivel înalt pentru competențe a fost înființat în mai 2026 și are rol consultativ pentru Comisia Europeană în domeniul educației, formării și dezvoltării competențelor. Recomandările sale vor contribui la elaborarea politicilor europene în cadrul Semestrului European și la viitoarele recomandări adresate statelor membre.

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