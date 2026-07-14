Vești bune pentru fermieri. UE simplifică accesul la fondurile pentru promovarea produselor agroalimentare

Comisia Europeană a adoptat marți, 14 iulie, noi reguli care simplifică politica Uniunii Europene de promovare a produselor agroalimentare.

Potrivit unui comunicat, noile măsuri vor reduce cerințele administrative și financiare pentru beneficiari și statele membre, astfel încât implementarea programelor finanțate de Uniunea Europeană să fie mai ușoară.

Modificările au fost realizate pe baza experienței acumulate în cei 10 ani de aplicare a acestor programe. Scopul final este de a ușura procedurile pentru organizațiile care solicită fonduri europene.

Printre cele mai importante schimbări se numără prelungirea termenului pentru încheierea contractelor, de la 90 la 180 de zile. Astfel, statele membre și beneficiarii vor avea mai mult timp pentru finalizarea procedurilor necesare.

De asemenea, rata maximă de prefinanțare va crește la 30%, ceea ce va oferi în special organizațiilor mai mici un sprijin financiar inițial mai mare pentru implementarea proiectelor.

Comisia Europeană reduce și obligațiile de raportare. În cazul programelor simple, beneficiarii vor transmite o singură notificare finală privind impactul proiectelor, în locul mai multor raportări.

Când intră în vigoare noile reguli

Regulamentul va intra în vigoare în a șaptea zi după publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar noile reguli se vor aplica de la acea dată.

Totuși, acestea nu vor fi valabile pentru contractele privind implementarea programelor simple încheiate înainte de 1 decembrie 2026, pentru a nu afecta modul în care sunt derulate proiectele ce sunt deja în desfășurare.

Bugetul pentru 2027, încă în analiză

Comisia Europeană precizează că bugetul destinat programului de promovare agroalimentară pentru anul 2027 nu este încă stabilit.

Alocarea financiară depinde de revizuirea cadrului financiar multianual 2021-2027. În tot acest timp, bugetul final pentru Programul anual de lucru din 2027 este în așteptare, iar el ar urma să fie confirmat în luna octombrie 2026.

Comisia Europeană spune că asigurarea unor resurse financiare suficiente este importantă pentru ca aceste programe să continue să sprijine sectorul agroalimentar european pe termen lung.

Peste 650 de campanii finanțate din 2016

Politica de promovare a Uniunii Europene cofinanțează programe prin care sunt promovate produsele agroalimentare europene.

Tot aceasta are rolul de a recompensa fermierii și companiile din domeniu pentru respectarea unor standarde ridicate de calitate, siguranță și protecție a mediului.

Din 2016 și până în prezent, Comisia Europeană a cofinanțat peste 650 de campanii desfășurate sub sloganul „Savurați, este din Europa”, prin care a ajutat la promovarea imaginii produselor agroalimentare europene atât în UE, cât și pe piețele internaționale.

Potrivit Comisiei, această politică a sprijinit și implementarea acordurilor de liber schimb încheiate cu state precum Japonia, Coreea de Sud și Canada.