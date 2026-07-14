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Ucraina va cumpăra avioane de vânătoare franceze Rafale și sisteme de apărare aeriană în cadrul unui acord cu Parisul

Ucraina va achiziționa, pentru prima dată, sisteme franco-italiene de apărare aeriană de ultimă generație și avioane de vânătoare franceze Rafale. De asemenea, Kievul a obținut și aprobarea de a produce, sub licență, pe plan intern, rachetele interceptoare Aster 30.
Ucraina va cumpăra avioane de vânătoare franceze Rafale și sisteme de apărare aeriană în cadrul unui acord cu Parisul
Avion Rafale. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
14 iul. 2026, 17:36, Știri externe
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Ucraina va utiliza o facilitate de împrumut europeană pentru a achiziționa, pentru prima dată, sisteme franco-italiene de apărare aeriană de ultimă generație și avioane de vânătoare franceze Rafale.

Potrivit unui comunicat de presă emis de președinția ucraineană, Franța și Italia au autorizat, de asemenea, producția sub licență în Ucraina a rachetelor interceptoare Aster 30, în timp ce Franța a aprobat producția locală a bombelor ghidate AASM.

Într-o primă etapă, Ucraina va comanda 16 avioane Rafale dintr-o flotă planificată de 100 de avioane anunțată în noiembrie 2025. Finanțarea acestei achiziții este asigurată prin programul de împrumuturi al Uniunii Europene pentru sprijinirea Ucrainei.

În plus, instruirea piloților și mecanicilor ucraineni ar putea începe în Franța încă din acest an, urmând ca primele patru avioane să fie livrate după finalizarea instruirii acestora, mai anunță președinția ucraineană.

Ce va mai achiziționa Kievul

Potrivit comunicatului, Kievul intenționează să cumpere și patru sisteme de apărare aeriană și antirachetă de nouă generație SAMP/T-NG. În acest sens, Ucraina va deveni prima țară care va utiliza sistemul franco-italian în condiții de luptă. Cu toate acestea, Kievul va primi două versiuni mai vechi până la livrarea noilor sisteme.

Informația vine în contextul în care în ultimele săptămâni, Rusia a intensificat atacurile cu rachete și drone pe teritoriul Ucrainei, sporind presiunea asupra Kievului pentru consolidarea apărării aeriene.

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