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Ucraina și nouă parteneri europeni au decis înființarea unei coaliții pentru a proteja Europa în fața rachetelor balistice

Ucraina și nouă țări partenere europene au convenit luni să dezvolte un sistem național de apărare antirachetă care, în cazul unui succes, ar reduce dependența de tehnologia americană. În acest sens, țările partenere au decis înființarea Coaliției Antirachetă Balistică, potrivit anunțului făcut de Palatul Elysee.
Ucraina și nouă parteneri europeni au decis înființarea unei coaliții pentru a proteja Europa în fața rachetelor balistice
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
14 iul. 2026, 10:32, Știri externe
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Ucraina și nouă țări partenere europene au convenit să înființeze Coaliția Antirachetă Balistică pentru a consolida capacitățile de apărare antirachetă ale Europei.

Anunțul a fost făcut de Palatul Élysée luni seara, prin intermediul unui comunicat de presă.

Inițiativa vine în încercarea de a reduce dependența Ucrainei de SUA privind rachetele de interceptare Patriot PAC-2 și PAC-3. În ultimele luni, Ucraina a ajuns la un nivel scăzut al stocurilor de rachete de interceptare și nu a mai putut doborî rachetele balistice lansate de Rusia. Penuria de armament a intensificat, în aceste condiții. eforturile Kievului de a dezvolta capacități proprii.

Care sunt țările care s-au alăturat inițiativei

„Coaliția antirachetă balistică pur defensive” este formată din nouă parteneri ai Kievului: Danemarca, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos, Norvegia, Spania, Suedia și Regatul Unit. Aceste țări vor sprijini sistemul de apărare antirachetă „Project Freyja”, condus de Ucraina și dezvoltat de producătorul de rachete Fire Point, scrie POLITICO. 

„Considerăm că protecția Europei necesită o soluție globală sub forma unei arhitecturi integrate de apărare antirachetă, menită să descurajeze și să neutralizeze viitoarele amenințări cu rachete — dezvoltată prin efort colectiv, deschidere tehnologică și cooperare industrială bazată pe încredere. Aceasta va completa sistemele existente de apărare împotriva rachetelor balistice, inclusiv soluțiile europene suverane deja achiziționate sau care urmează să fie achiziționate de țările participante”, menționează Palatul Élysée în comunicatul de presă. 

„Ceea ce construim aici nu este destinat doar Ucrainei. Este o demonstrație că Europa își poate asigura propria securitate, își poate apăra interesele și poate acționa cu forță”, a declarat președintele francez Emmanuel Macron.

Trump a permis Ucrainei să-și construiască rachetele Patriot

Săptămâna trecută, la summitul NATO de la Ankara, președintele american Donald Trump a convenit, de principiu, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, să permită Ucrainei să-și construiască rachetele proprii de interceptare Patriot. Totuși, acordul trebuie încă negociat și aprobat. În prezent, doar Germania și Japonia dețin o astfel de autorizație.

„[Rachetele interceptoare Patriot] sunt de înaltă calitate, dar nu sunt suficiente. America trebuie deja să susțină arsenalele aliaților săi, să se apere pe sine și să-și apere bazele împotriva atacurilor din partea Iranului”, a declarat Zelenski la Paris, alături de Macron și de omologii săi britanici și germani.

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