Ce muzeu a câștigat premiul pentru Muzeul European al Anului 2026 și a stabilit un „nou standard de inovație”

Un muzeu în aer liber de istorie urbană, creat „de oameni (obișnuiți) pentru oameni (obișnuiți)” a câștigat premiul pentru Muzeul European al Anului 2026, potrivit Euronews.

Premiul a fost câștigat de Muzeul Național în Aer Liber Den Gamle By din Danemarca. Centrul de artă cu sediul în Aarhus a ridicat titlul sâmbătă seara, la ceremonia de decernare a premiilor EMYA din Bilbao, Spania.

Muzeul „reunește medii urbane istorice și contemporane”

Daniëlle Kuijten, co-președinta EMYA și membră a juriului, a descris Den Gamle By drept „o instituție de pionierat care reunește medii urbane istorice și contemporane. Le reunește pentru a aborda întrebări contemporane urgente, inclusiv migrația, sustenabilitatea și justiția socială”, potrivit sursei citate.

Instituția culturală este situată în al doilea oraș ca mărime din Danemarca. Aceasta invită publicul să exploreze 400 de ani de istorie prin intermediul expozițiilor sale interactive și captivante.

Patru expoziții permit vizitatorilor să călătorească în timp din 1600 până în 2014 și să mângâie cai. De asemenea, vizitatorii pot să vadă reclame colorate, să întâlnească familia nucleară sau să viziteze casa de bilete SAS, toate în același loc.

Scopul muzeului este de educare a comunității cu privire la diferite subiecte presante. Acestea includ sustenabilitatea, egalitatea și emanciparea.

Mediul înconjurător, un domeniu cheie

Una dintre domeniile cheie de interes ale muzeului este mediul înconjurător. Într-o declarație în care laudă acreditările sale ecologice, juriul a declarat că „sustenabilitatea este o temă din ce în ce mai răspândită în activitățile nou dezvoltate ale muzeului. Ele includ cultivarea și promovarea soiurilor de plante tradiționale, cursuri de grădinărit și ateliere despre îmbrăcăminte și repararea clădirilor”, mai arată sursa.

Ideea centrală a muzeului Den Gamle By a fost crearea unui spațiu în continuă evoluție, mai degrabă decât a unei experiențe muzeale statice. Toate acestea aduc împreună comunitățile din jur, unde toată lumea se simte văzută și auzită.

„Voluntarii joacă un rol central. Aceștia contribuie cu experiență personalp și cunoștințe de specialitate la narațiunile explorate. Proiectele participative integrează muzeul profund în viața civică”, scrie comitetul de premiere.

Ce alte muzee au primit distincții

Cei care au concurat pentru prestigiosul premiu nu au plecat din orașul din nordul Spaniei cu mâna goală. La ceremonie au fost acordate și alte câteva distincții.

Muzeul Young V&A din Londra, Regatul Unit, a câștigat Premiul Muzeului Consiliului Europei. Premiul Kenneth Hudson pentru Curaj Instituțional și Integritate Profesională a fost câștigat de Institutul Muzeului Nebuniei din Trate, Slovenia.

Muzeul Civilizației Rurale din Mendrisiotto, situat în Stabio, Elveția, a primit Premiul Muzeului din Portimão pentru Primire, Incluziune și Apartenență.

Premiul Silletto pentru Participare și Implicare Comunitară a fost acordat Muzeului AlpenStadt din Sonthofen, Germania.

Muzeul de Arte Vizuale Malva din Lahti, Finlanda, a câștigat Premiul Muzeului pentru Sustenabilitate de Mediu.

Laude speciale Centrului de documentare Obersalzberg (Berchtesgaden, Germania), Cern Science Gateway (Meyrin, Elveția), Muzeul orașului Tartu (Tartu, Estonia), Centrul de cercetare – Muzeul Tsitsanis (Trikala, Grecia), Sensoria – Casa parfumurilor și aromelor (Holzminden, Germania), Kunsthaus Baselland (Basel, Elveția).

„Câștigătorii premiilor din 2026 reflectă o gamă largă de priorități tematice, zone geografice și metode de lucru. Ceea ce îi unește este angajamentul față de schimbare: de a pune sub semnul întrebării narațiunile consacrate, de a aborda istorii dificile și de a consolida relevanța socială a instituțiilor lor”, scriu copreședinții juriului EMYA în prefața lor, potrivit aceleiași surse.