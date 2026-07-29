Descoperire arheologică rară în Iași: Trei morminte din epoci diferite, găsite într-o necropolă cu tumuli din lunca Jijiei

0Trei morminte datând din epoci diferite au fost descoperite de arheologi într-un sit funerar aflat în lunca Jijiei, în zona localității Spineni, comuna Andrieșeni, județul Iași, în cadrul unei campanii de cercetare desfășurate între 18 și 25 iulie.

Potrivit cercetătorilor, două dintre morminte datează de la sfârșitul Epocii Bronzului și începutul Epocii Fierului, din perioada Hallstattului timpuriu, în timp ce al treilea a fost datat în secolele X-XI și este atribuit unor populații turanice.

Descoperirea este considerată una neobișnuită deoarece tumulii – movile funerare ridicate deasupra mormintelor – sunt întâlniți, de regulă, în zone înalte, însă în acest caz au fost identificați în lunca Jijiei. Situl a fost localizat cu ajutorul hărților istorice și al imaginilor satelitare.

Cinci tumuli descoperiți

Arheologii au identificat până în prezent cinci tumuli în zona Spineni. Dintre aceștia, trei sunt încă vizibili în teren, iar existența celorlalți doi este confirmată doar de documente cartografice vechi.

Înainte de începerea săpăturilor, specialiștii au utilizat metode moderne de investigare non-invazivă, printre care zboruri aeriene, măsurători magnetometrice și geoelectrice, precum și tomografie electrică, pentru a analiza structurile aflate sub pământ fără a afecta situl arheologic.

La cercetări participă specialiști ai Muzeului de Istorie a Moldovei și ai Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, alături de masteranzi ai Facultății de Istorie. Campania de cercetare va continua în luna septembrie, când arheologii intenționează să investigheze și cealaltă jumătate a primului tumul, obiectivul fiind documentarea completă a necropolei și înțelegerea evoluției comunităților care au folosit acest spațiu funerar.