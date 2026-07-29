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Două librării independente din Hong Kong „pun lacătul pe ușă” după descinderile poliției

O librărie din Hong Kong, percheziționată în această lună de poliția de securitate națională, a anunțat miercuri că își va închide porțile după 50 de ani de activitate, în timp ce o altă librărie și-a încetat activitatea înainte de termen.
Două librării independente din Hong Kong „pun lacătul pe ușă” după descinderile poliției
Sursă foto: Pexels
Daiana Rob
29 iul. 2026, 12:07, Cultură-Media
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Cele două librării din Hong Kong au fost percheziționate în această lună. Cinci persoane au fost arestate cu cu suspiciunea de expunere și vânzare de „articole cu intenție care incită la rebeliune”, continuând astfel campania de represiune împotriva librăriilor independente din oraș, informează AFP, citată de France24.

Greenfield Book Store, un pilon al scenei librăriilor independente din oraș încă de la deschiderea sa în 1976, a anunțat că își va închide porțile la expirarea contractului de închiriere.

„Suntem recunoscători tuturor pentru că ne-ați fost alături la bine și la rău în ultimii 50 de ani, vă mulțumim, aveți grijă de voi”, a scris librăria pe rețelele sociale, fără a oferi detalii suplimentare.

„Have A Nice Stay”, o librărie condusă de foști jurnaliști, este cealaltă librărie percheziționată de poliție. Un anunț afișat în fața magazinului anunța că își va înceta activitatea imediat, potrivit sursei citate.

„Începând de astăzi, Have a Nice Stay își va înceta temporar activitatea”, se menționa pe afiș, precizându-se că iubitorii de literatură care au comandat cărți online vor fi informați cu privire la măsurile ulterioare.

Librăria anunțase deja înainte de raid că se va închide în luna august, invocând contextul social, situația sa financiară și „linia roșie greu de definit”.

Autoritățile au luat măsuri severe împotriva librăriilor pe motivul existenței unor materiale considerate a incita la rebeliune, în temeiul legii locale privind securitatea națională adoptată în Hong Kong în 2024, pe lângă legislația mai amplă impusă de Beijing după ce protestele pentru democrație au cuprins centrul financiar în 2019.

După raidurile din această lună, șeful serviciilor de securitate, Chris Tang, a declarat că librarii trebuie să se asigure că articolele pe care le vând „nu pun în pericol securitatea națională”.

Hong Kong se află sub suveranitatea Guvernului de la Beijing, reprezentat de Partidul Comunist Chinez.

Nu este prima dată când guvernul de la Beijing respinge valori culturale. Autoritățile chineze au încercat să intervină, anul trecut, în alegerea unui nou urmaș al lui Dalai Lama în Tibet.

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