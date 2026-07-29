Ana Blandiana primește un nou premiu internațional / Poeta română va fi distinsă la Festivalul Cosmopoética din Spania

Poeta română Ana Blandiana, una dintre cele mai apreciate voci ale literaturii europene contemporane, va primi primul Premiu Cosmopoética Ciudad de Córdoba pentru întreaga carieră, în cadrul prestigiosului Festival Internațional de Poezie Cosmopoética, care va avea loc între 25 septembrie și 3 octombrie în orașul Córdoba, Spania.

Organizatorii au anunțat că distincția îi este acordată în semn de recunoaștere a contribuției sale excepționale la poezia contemporană.

Primarul orașului Córdoba va înmâna premiile

Premiul inaugurează o nouă serie de distincții create de festival pentru a recompensa personalități și instituții cu un rol esențial în promovarea poeziei.

În aceeași ediție va fi premiată și emisiunea culturală La Estación Azul a Radioului Național al Spaniei, pentru activitatea dedicată promovării literaturii.

Primarul orașului Córdoba, José María Bellido, va înmâna premiile în gala de închidere a festivalului.

Creată pentru a recompensa „persoane sau instituțiii care desfășoară o activitate remarcabilă și de neînlocuit”

Potrivit acestuia, noile distincții au fost create pentru a recompensa „persoane sau instituții care desfășoară o activitate poetică remarcabilă și de neînlocuit”.

Ediția din acest an a festivalului se desfășoară sub tema „Inventarea bucuriei prin cuvânt”, inspirată de opera lui Jorge Luis Borges, la 40 de ani de la moartea scriitorului argentinian. Programul va reuni unele dintre cele mai importante nume ale literaturii mondiale, între care Siri Hustvedt, Leonardo Padura, John Banville și laureatul Premiului Cervantes, Sergio Ramírez.

Ana Blandiana își confirmă statutul internațional

Premiul confirmă statutul internațional al Anei Blandiana, după ce scriitoarea a primit în ultimii ani unele dintre cele mai importante distincții literare europene, inclusiv Premiul Prințesa de Asturias pentru Litere, acordat pentru întreaga operă.

Autoare a peste 30 de volume de poezie, proză și eseu, traduse în numeroase limbi, Ana Blandiana este considerată una dintre cele mai influente figuri ale literaturii române contemporane și un simbol al rezistenței culturale în perioada regimului comunist.