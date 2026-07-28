Un videoclip în stilul „Rick și Morty”, cu Trump în rolul principal, stârnește critici la adresa Casei Albe

„Oamenii nu-și permit să plătească benzina, alimentele, chiria și serviciile medicale, iar asta e porcăria aia ciudată și jenantă pe care contul oficial al Casei Albe o publică”, a scris, pe X, Marjorie Taylor Greene, fosta membră a Congresului american, și fostă aliată a lui Trump.

Videoul este bazat pe intro-ul cunoscutului serial animat SF „Rick și Morty”, creat de Dan Harmon și Justin Roiland.

Hop in… best dimension yet. pic.twitter.com/7dRJnUVANc — The White House (@WhiteHouse) July 27, 2026

În videoclipul publicat pe contul de X al Casei Albe, Donald Trump și J.D. Vance pilotează o farfurie zburătoare în timp ce sunt urmăriți de un demon înaripat. Mai departe în clip, un extraterestru este arestat de șeful serviciului de frontieră Tom Homan. În clip apare și liderul minorității din Senat, Chuck Schumer, care își scoate un fel de mască pentru a dezvălui că, sub chipul uman, se află, de fapt, un robot. Videoclipul se termină cu o textul „MAGA” scris cu fulgere pe ecran, alături de sigla Casei Albe.

O parodie la adresa migranților

Clipul pare că este o parodie la adresa migranților, o problemă civilă accentuată de modul de gestionare al administrației Trump. Numeroși migranți din SUA se confruntă cu discriminare, inegalități în ceea ce privește accesul la servicii medicale, locuri de muncă, lipsa protecției juridice și vulnerabilitatea pe fondul statutului legal de imigrant. Cei mai supuși discriminării refugiații, afro-americanii și hispanicii, potrivit unui studiu publicat de KFF.

Problema este accentuată, de asemenea, și de arestările realizate de agențiile guvernamentale din SUA, despre care organizațiile civice susțin că despart familii, încalcă drepturile omului și îi determină pe imigranți să evite spitalele, școlile sau colaborarea cu autoritățile, chiar și atunci când sunt victimele unor infracțiuni.

În luna ianuarie, în SUA, un val de proteste împotriva agenției de imigrare din SUA, ICE, a fost declanșat după ce o femeie de 37 de ani a fost împușcată mortal de un agent, în cadrul unei operațiuni de deportare.

Ba mai mult, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, prețurile la alimente, energie și combustibil în SUA au crescut, fenomen care a fost resimțit de populație.

Americanii de rând clasează videoclipul ca fiind „patetic” și lipsit de „demnitate”

Utilizatorii au criticat modul lui Trump de a-și face publicitate pe un cont oficial al Casei Albe.

„Pare cu adevărat un nou minim în ceea ce privește lipsa de rușine, fiind, în același timp, extrem de patetic – «Reddit» în forma sa brută. Nu că aș vrea să mă aliniez normelor, dar odată exista totuși ceva demnitate”, se arată într-un astfel de comentariu referitor la videclipul animat generat cu AI.

Administrația Trump a început să exploateze publicitatea digitală adresată tinerilor sub formă de meme-uri (poze amuzante), emisiuni și filmele din trenduri pentru a-și promova imaginea. Acesta s-a bazat pe imagini și videoclipuri generate cu ajutorul Inteligenței Artificiale și parodii inspirate din cultura pop pentru a-i denigra pe rivalii politici, dar și grupurile marginale, potrivit lui Kurt Sengul, cercetător la Universitatea Macquarie din Australia. Acesta a numit fenomenul drept: „Un război al meme-urilor”, potrivit Euronews Culture.

Mulți internauți îi îndeamnă pe creatorii serialului „Rick și Morty” să dea în judecată Administrația Trump pe fondul drepturilor de autor, în timp ce comentatorul și influencerul democrat Harry Sisson a declarat, într-o reacție pe X: „Noi vrem doar asistență medicală, nu chestia asta, oricare ar fi ea.”

Serial cu personaje inspirate din președinții SUA

În pofida criticilor, creatorii serialului Rick și Morty nu sunt supărați. Dan Harmon a mărturisit că președinții SUA, Donald Trump și Barack Obama îi inspiră cel mai nou serial animat, derivat din „Rick și Morty”, numit „President Curtis”.

Dan Harmon spune că personajul principal are o naivitate la fel ca Trump, care trăiește după impresia că este „un outsider”, adică nu aparține unui grup particular, consideră că funcția de Președinte este simplă și nu-i pasă de birocrația care o însoțește, a declarat acesta pentru The Hollywood Reporter.

La popul opus se află Obama, care este „cel fermecător” și se bucură când este apreciat – acea impresie de „star rock” pe care o lasă Obama.