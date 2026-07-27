Lumea lui Joe Biden s-a micșorat. Apropiații fostul președinte SUA descriu lupta acestuia cu cancerul

„Lumea lui Joe Biden s-a micșorat. La optsprezece luni după ce a părăsit Casa Albă, fostul președinte în vârstă de 83 de ani se mișcă într-un cerc restrâns de rude, vechi prieteni și consilieri de lungă durată, în timp ce este supus unui tratament pentru cancer metastatic”, anunță The Washington Post.
Tratamentul
Ziariștii susțin că „tratamentul pare să funcționeze„, însă boala – și consecințele tratamentului acesteia – l-au lăsat vizibil fragil pe fostul președinte SUA.
Cei din jurul lui Biden descriu o perioadă post – prezidențială constrânsă de boală, zilele sale fiind din ce în ce mai organizate în jurul tratamentului, familiei și eforturilor de a-și modela moștenirea.
Fragilitatea sa va deveni probabil mai greu să fie ținută privată în această toamnă, când Biden va începe să promoveze memoriile sale programate pentru publicare pe 17 noiembrie. Momentul se va petrece două săptămâni după alegerile de la jumătatea mandatului, ceea ce i-a tulburat pe unii prieteni și foști consilieri, care își fac griji nu doar pentru Biden, ci și pentru cât de mult problemele sale vizibile de sănătate ar putea reînvia disputele acerbe din 2024, exact în timp ce democrații încearcă să transforme alegerile într-un referendum asupra președintelui Donald Trump.
Frustrare
Cei apropiați de Biden sunt iritați de modul în care boala și declinul fizic al acestuia au devenit parte a argumentelor criticilor săi împotriva lui și a partidului său.
Hunter Biden a dat glas frustrării familiei luna trecută, după ce un critic a atacat diagnosticul de cancer al tatălui său pe rețelele de socializare.
„Ascultă, omule — înțeleg dacă nu-ți plac politicile tatălui meu și mă urăști pentru că crezi tot ce ți-a spus Fox News”, a scris el. „Sunt de acord cu asta, dar tatăl meu are cancer. Cum poate fi o problemă pe care vrei să o ataci? Ce boală ai în tine care face ca asta să fie un joc corect?”
Dezbatere reaprinsă
(L-R) US President Joe Biden and Vice President Kamala Harris attend the inauguration ceremony before Donald Trump is sworn in as the 47th US President in the US Capitol Rotunda in Washington, DC, USA on January 20, 2025. Photo by SAUL LOEB/POOL/CNP/ABACAPRESS.COM
Dezbaterea despre sănătatea lui Biden ar putea fi reaprinsă în curând. Marți, o curte federală de apel a permis Heritage Foundation, un think tank conservator, să obțină transcrieri și înregistrări audio redactate care se numărau printre probele folosite de un procuror special pentru a-l prezenta pe Biden drept un „bărbat în vârstă cu o memorie slabă”.
Întrebările despre vârsta, rezistența și acuitatea mentală a lui Biden au umbrit o mare parte din președinția sa și, în cele din urmă, i-au copleșit campania pentru un al doilea mandat.
Revenire
Revenirea planificată a lui Biden în lumina reflectoarelor reprezintă o provocare politică incomodă pentru democrați. Mulți îl admiră în continuare pe Biden, sunt recunoscători pentru realizările președinției sale și simpatizează cu un om care se luptă cu o boală gravă. Dar încearcă, de asemenea, să se distanțeze de o campanie din 2024 în care întrebările despre vârsta, sănătatea și decizia sa de a candida pentru realegere au afectat încrederea publicului și au divizat partidul.
În mai 2025, la patru luni după ce a părăsit Casa Albă, Biden a fost diagnosticat cu o formă agresivă de cancer de prostată care se răspândise la oase. El urmează un tratament pentru această boală, care poate fi gestionată, dar nu este considerată vindecabilă.
Fosta primă doamnă Jill Biden a descris diagnosticul soțului ei ca fiind profund neașteptat, spunând că familia a fost șocată să afle că cancerul ajunsese deja în stadiul 4 și Biden avea metastaze la oase. De atunci, ea a oferit o evaluare prudent optimistă a stării de sănătate a soțului ei, spunând că tratamentul acestuia funcționează și că acesta respectă un program strict.
Biroul post-prezidențial al lui Biden a refuzat să răspundă la întrebări despre activitățile sale zilnice, tratamentul medical sau prognosticul în curs.
Intervenții
US President Joe Biden looks on as US President-elect Donald Trump arrives during the inauguration ceremony before Trump is sworn in as the 47th US President in the US Capitol Rotunda in Washington, DC, USA on January 20, 2025. Photo by SAUL LOEB/POOL/CNP/ABACAPRESS.COM
Biroul său a dezvăluit în toamna anului 2025 că acesta urma un tratament cu radioterapie și hormoni și că fusese supus unei intervenții chirurgicale Mohs pentru a îndepărta celulele canceroase ale pielii. Când și-a anunțat viitoarele memorii la începutul acestei luni, Biden a oferit o altă scurtă actualizare, spunând că urma un tratament și că acesta mergea „foarte bine”.
S-a dovedit că sănătatea influențează inevitabil ceea ce pot face președinții SUA după ce părăsesc funcția.
Înainte ca vârsta și boala să-i limiteze viața publică, Jimmy Carter a dedicat decenii întregi monitorizării alegerilor, diplomației, sănătății publice și Habitat for Humanity – o activitate care i-a transformat reputația și i-a adus Premiul Nobel pentru Pace.
Bill Clinton, care va împlini 80 de ani luna viitoare, a rămas foarte vizibil, construind o fundație globală, scriind cărți, ținând discursuri plătite și făcând campanie pentru democrați, inclusiv pentru soția sa.
George W. Bush s-a retras în mare măsură din politica partizană, concentrându-se pe veterani, Institutul Bush și pictură.
Obama a fost mai selectiv, ieșind în evidență pentru momente politice majore, dedicându-și în același timp o mare parte din timp cărților, proiectelor media, fundației sale și, cel mai recent, Centrului Prezidențial Obama.
Aliații lui Biden strâng bani pentru o bibliotecă prezidențială în Delaware, imaginată ca un centru pentru servicii publice și viață civică. Până acum, fostul președinte SUA a atras doar o parte din bani. Fundația sa se aștepta să strângă aproximativ 11 milioane de dolari până la sfârșitul anului 2027, comparativ cu sutele de milioane strânse de Bush și Obama în primii ani de după ce au părăsit funcția.