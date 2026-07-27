Lumea lui Joe Biden s-a micșorat. Apropiații fostul președinte SUA descriu lupta acestuia cu cancerul

„Lumea lui Joe Biden s-a micșorat. La optsprezece luni după ce a părăsit Casa Albă, fostul președinte în vârstă de 83 de ani se mișcă într-un cerc restrâns de rude, vechi prieteni și consilieri de lungă durată, în timp ce este supus unui tratament pentru cancer metastatic”, anunță The Washington Post. Tratamentul Ziariștii susțin că „tratamentul pare să funcționeze„, însă boala – și consecințele tratamentului acesteia – l-au lăsat vizibil fragil pe fostul președinte SUA. Cei din jurul lui Biden descriu o perioadă post – prezidențială constrânsă de boală, zilele sale fiind din ce în ce mai organizate în jurul tratamentului, familiei și eforturilor de a-și modela moștenirea.

Spre deosebire de unii predecesori, Biden a menținut un program public limitat, nu a construit încă o operațiune filantropică sau politică de amploare și s-a chinuit să strângă bani pentru o bibliotecă prezidențială, ceea ce i-a lăsat mai puține căi de a influența modul în care este amintită președinția sa.

Lansarea cărții

Fragilitatea sa va deveni probabil mai greu să fie ținută privată în această toamnă, când Biden va începe să promoveze memoriile sale programate pentru publicare pe 17 noiembrie. Momentul se va petrece două săptămâni după alegerile de la jumătatea mandatului, ceea ce i-a tulburat pe unii prieteni și foști consilieri, care își fac griji nu doar pentru Biden, ci și pentru cât de mult problemele sale vizibile de sănătate ar putea reînvia disputele acerbe din 2024, exact în timp ce democrații încearcă să transforme alegerile într-un referendum asupra președintelui Donald Trump.

Frustrare Cei apropiați de Biden sunt iritați de modul în care boala și declinul fizic al acestuia au devenit parte a argumentelor criticilor săi împotriva lui și a partidului său.

Hunter Biden a dat glas frustrării familiei luna trecută, după ce un critic a atacat diagnosticul de cancer al tatălui său pe rețelele de socializare.

„Ascultă, omule — înțeleg dacă nu-ți plac politicile tatălui meu și mă urăști pentru că crezi tot ce ți-a spus Fox News”, a scris el. „Sunt de acord cu asta, dar tatăl meu are cancer. Cum poate fi o problemă pe care vrei să o ataci? Ce boală ai în tine care face ca asta să fie un joc corect?”

Dezbatere reaprinsă Dezbaterea despre sănătatea lui Biden ar putea fi reaprinsă în curând. Marți, o curte federală de apel a permis Heritage Foundation, un think tank conservator, să obțină transcrieri și înregistrări audio redactate care se numărau printre probele folosite de un procuror special pentru a-l prezenta pe Biden drept un „bărbat în vârstă cu o memorie slabă”.