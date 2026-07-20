A murit Kevin Keegan, legenda fotbalului englez și dublu câștigător al Balonului de Aur

În ianuarie s-a anunțat că Keegan a fost diagnosticat cu cancer în stadiul patru, familia sa dezvăluind că va începe tratamentul, scrie The Independent.

Cunoscut mai ales pentru realizările sale ca manager la Newcastle și ca jucător la Liverpool, Keegan și-a construit o carieră de succes care a inclus trei titluri în Prima Divizie, o Cupă FA, o Cupă Europeană și două Cupe UEFA, precum și două titluri în Bundesliga între anii 1968 și 1984.

Keegan era cunoscut ca un atacant de viteză, cu o abilitate extraordinară cu mingea, formând un parteneriat formidabil în atac cu John Toshack și fiind în centrul echipei Liverpool în anii 1970 sub conducerea lui Bill Shankly și Bob Paisley.

Ca manager, Keegan a dus-o pe Newcastle din liga a doua în Premier League și a ajuns la cel mai bun loc al lor din istorie, câștigând porecla „Regele Kev” și a semnat cu unii dintre cei mai emblematici jucători ai clubului, inclusiv cu Alan Shearer.

Născut în 1951 în Armthorpe, Doncaster, și fiul unui miner, Keegan a povestit cum a folosit căruciorul fratelui său drept stâlp de poartă. Deși tatăl său era fan Newcastle, deoarece se mutaseră înainte de nașterea lui Keegan, el a crescut susținând echipa locală Doncaster Rovers.

Călătoria „neortodoxă” spre vârf

Comparativ cu majoritatea fotbaliștilor moderni, Keegan a avut o călătorie neortodoxă către vârful fotbalului. În loc să treacă printr-o academie de club consacrată, și-a început cariera la Scunthorpe în 1968 ca ucenic, fiind văzut în anul precedent jucând în ligile locale. A debutat împotriva lui Peterborough la vârsta de 17 ani și a jucat 29 de meciuri în campionat în primul său sezon.

În autobiografia sa, Keegan menționează salariile mici ale clubului, obligându-l să lucreze pe timpul verii. Dar în 1971, Keegan i-a atras atenția șefului scouterilor de la Liverpool, Geoff Twentyman, iar acesta a fost semnat de Bill Shankly pentru o sumă raportată de 35.000 de lire sterline, după ce marcase 18 goluri în 124 de apariții la mijlocul terenului pentru Scunthorpe. Shankly i-a cultivat talentul lui Keegan, spunându-i, se pare, după doar trei zile de antrenament la Melwood „vei juca pentru Anglia”, lucru care s-a întâmplat, de fapt, abia în anul următor, când Keegan a debutat împotriva Țării Galilor la Cardiff.

Keegan s-a alăturat echipei Liverpool într-o perioadă în care Shankly cultiva ceea ce avea să devină una dintre forțele dominante ale fotbalului european, iar când a plecat în 1978 la Hamburg, nu existau multe trofee pe care clubul să nu le fi ridicat.

Câștigător de trofee

În cele 230 de apariții pentru club și cele 68 de goluri marcate, Keegan a avut trei titluri de campioană, două Cupe UEFA, o Cupă FA și o Cupă a Europei, câștigate în ultimul său sezon și sub conducerea succesorului lui Shankly, Paisley.

Dar, în perioada petrecută la Liverpool, pe lângă faptele eroice, trofeele și golurile memorabile, un moment a ieșit în evidență. Eliminarea sa în meciul Charity Shield din 1974, din cauza unei încăierări cu Billy Bremner de la Leeds, a devenit primul cartonaș roșu din meci și a fost consemnat în cărțile recordurilor.

Keegan s-a alăturat echipei Hamburg în 1977 pentru un record de transferuri la acea vreme în Germania de 500.000 de lire sterline și a câștigat două titluri în Bundesliga înainte de a se întoarce în Anglia și a juca pentru Southampton, apoi pentru Newcastle.

În 1979, a avut o scurtă incursiune cu muzica pop, lansând Head over Heels in Love alături de Chris Norman, iar în perioada premergătoare permanenței a fost imaginea unei campanii pentru siguranța rutieră.

Balonul de Aur în 1978 și 1979

În timpul carierei sale de jucător, Keegan a jucat împotriva unui Diego Maradona, în vârstă de 19 ani, cu care a făcut schimb de tricouri la sfârșitul unui meci, și a unui Pele, în vârstă de 38 de ani. S-a întâlnit cu jucători precum Johan Cruyff, George Best și Michel Platini și a câștigat Balonul de Aur în 1978 și 1979.

Jucător pentru echipe de top

Cariera sa la echipa engleză a fost însă afectată de incapacitatea echipei de a se califica la turnee și de accidentări. Keegan a jucat în 63 de meciuri pentru echipa națională, marcând 21 de goluri și a fost căpitanul echipei în 31 de ocazii, până la retragerea sa din națională după Cupa Mondială din 1982. Însă acea carieră s-a rezumat la o singură apariție la Cupa Mondială, timp de 26 de minute, în meciul Angliei eliminat de Spania în 1982, atacantul suferind o accidentare la spate care l-a împiedicat să joace în faza grupelor.

Keegan poate că a jucat doar două sezoane pentru Newcastle, dar a fost popular printre suporteri, iar acolo și-a încheiat cariera profesională engleză la vârsta de 33 de ani. Dar a fost o relație care l-a pregătit pentru a prelua frâiele manageriale ale clubului aproape opt ani mai târziu.

La acea vreme, Newcastle se lupta cu retrogradarea în a doua ediție a fotbalului englez, iar Keegan nu numai că a salvat clubul de la o coborâre și mai mare în piramida fotbalistică, dar a ajuns și în Premier League pentru campania 1993-94 în anul următor.

În 1996, clubul a terminat pe locul doi, cel mai înalt clasament din istorie în Premier League, iar Keegan avea să facă o achiziție cheie înainte de plecarea sa în anul următor, cu Alan Shearer de la Blackburn.

Antrenor al Angliei, demisie în 5 minute

După o scurtă pauză, Keegan a preluat conducerea la Fulham, dar a fost numit antrenor al Angliei în februarie 1999. A demisionat memorabil după înfrângerea în fața Germaniei în ultimul meci jucat pe vechiul Wembley, demisionând la cinci minute după meci, după doar 20 de luni la conducere.

Mandatul lui Keegan ca manager al Angliei se afla în ultima etapă a carierei sale, continuând să antreneze Manchester City, înainte de a-și declara retragerea din sport în 2005.

Cu toate acestea, un club l-a tentat să revină în echipă și s-a întors pe St James’ Park în ianuarie 2008, dar s-a despărțit public de consiliul de administrație și a plecat în septembrie același an, iar cearta publică a lui Keegan cu Mike Ashley s-a dovedit a fi ireparabilă.