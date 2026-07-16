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Un pub dintr-o zonă rurală pitorească a devenit cunoscut deoarece este considerat cel mai bun pentru proprietarii de câini

Un pub dintr-o zonă rurală pitorească a Angliei a devenit cunoscut deoarece este considerat cel mai bun pentru proprietarii de câini. Obiectivul este unic deoarece proprietarii s-au gândit la câine ca la un oaspete. Pub-ul se află în nordul Angliei.
Un pub dintr-o zonă rurală pitorească a devenit cunoscut deoarece este considerat cel mai bun pentru proprietarii de câini
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
16 iul. 2026, 11:41, Știri externe
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Pub-ul The Fauconberg se află în mijlocul satului Coxwold din Yorkshire, Anglia. Potrivit Express, restaurantul oferă mâncare delicioasă și bere fabricată la fața locului.

Cel mai important, se numără printre cele mai prietenoase locuri pentru câini și proprietarii de câini din Anglia. Asta deoarece câini sunt primiți în interior, iar în exterior sunt numeroase atracții pentru ei.

Pub-ul se află în Parcul Național North York Moors. Experții îl consideră un paradis pentru iubitorii de câini, având lacuri, câmpuri nesfârșite și trasee de drumeție care încep chiar de la ușă.

Reprezentanții Dog Friendly Retreats au examinat 100 de pub-uri britanice pentru a stabili care este cel mai prietenos pentru câini. Ei au folosit diferite criterii, inclusiv evaluări Google și Tripadvisor, și au luat în calcul ofertele pentru câini și accesul la zonele de promenadă din exterior.

Prin urmare, ei au numit The Fauconberg drept unul dintre cele mai prietenoase pub-uri pentru câini din întreaga Anglie.

Pub-ul pentru oameni, dar și pentru câini

În interior, câinii au meniu, recompense și boluri cu apă. Pub-ul este în topul atractivității și datorită regiunii,

„S-au gândit la câine ca la un oaspete, nu doar că îl lasă să intre. Mulți oameni își planifică ziua în jurul plimbării la fel de mult ca și în jurul pub-ului, așa că a avea spațiu verde în apropiere face vizita mult mai importantă”, au explicat specialiștii.

Pub-ul are și spații de cazare. Satul și împrejurimile sale oferă vizitatorilor o multitudine de atracții, de la peisaje naturale uimitoare la obiective arhitecturale remarcabile.

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