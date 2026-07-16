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Franța: Inițiativă majoră de regenerare a pădurii Fontainebleau afectată de incendii, după modelul Catedralei Notre-Dame

Președinta regiunii Île-de-France, Valérie Pécresse, a propus o inițiativă majoră pentru regenerarea pădurii Fontainebleau, în urma incendiilor de vegetație. Inițiativa urmează modelul restaurării Catedralei Notre-Dame din Paris.
Franța: Inițiativă majoră de regenerare a pădurii Fontainebleau afectată de incendii, după modelul Catedralei Notre-Dame
Ioana Târziu
16 iul. 2026, 12:18, Știri externe
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Valérie Pécresse, președinta regiunii Île-de-France în care a avut loc incendiul din pădurea Fontainebleau, pledează pentru „regenerarea” pădurii, potrivit Le Figaro.

Aceasta a vizitat, miercuri, pădurea afectată de incendiile de vegetație.

Inițiativa urmează modelul restaurării Catedralei Notre-Dame

Pécresse a propus „lansarea unei inițiative majore pentru regenerarea acestei păduri”. Inițiativa urmează modelul restaurării Catedralei Notre-Dame din Paris, potrivit sursei citate.

„Notre-Dame a ars, am reconstruit Notre-Dame. Fontainebleau arde, trebuie să regenerăm Fontainebleau”, a transmis președinta regiunii.

Ea a făcut referire la incendiul major care a devastat catedrala în 2019. Aceasta a fost reconstruită în cinci ani și inaugurată la sfârșitul anului 2024 de Emmanuel Macron. Catedrala are în continuare lucrări pentru restaurare, programate până în 2033.

Fosta candidată la președinție în 2022 explică faptul că această inițiativă necesită reunirea tuturor părților interesate „în jurul mesei”, potrivit sursei.

„Trebuie să mobilizăm toți patronii pentru a replanta” a adăugat Pécresse, pentru regenerarea pădurii care face parte din Patrimoniului Mondial UNESCO.

Apelul făcut către președintele Emmanuel Macron

De asemenea, ea l-a îndemnat pe președintele francez „să preia conducerea acestei inițiative, dacă dorește”. Macron este așteptat la locul incendiului în această dimineață, mai arată sursa.

„Nu ne putem permite să pierdem această resursă forestieră a doua oară”, a adăugat ea.

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