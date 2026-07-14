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Mesajul lui Nicușor Dan pentru Emmanuel Macron după dineul oficial de la Palatul Élysée

Președintele Nicușor Dan i-a mulțumit liderului francez Emmanuel Macron și Primei Doamne Brigitte Macron pentru invitația la dineul oficial organizat la Palatul Élysée. Șeful statului se află la Paris pentru ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Franței, după ce luni a participat la reuniunea Coaliției de Voință privind Ucraina.
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Maria Miron
14 iul. 2026, 08:49, Politic
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Președintele Nicușor Dan le-a transmis marți un mesaj de mulțumire președintelui Franței, Emmanuel Macron, și Primei Doamne Brigitte Macron pentru invitația la dineul oficial oferit la Palatul Élysée.

„Mulțumesc Președintelui Emmanuel Macron și Primei Doamne a Republicii Franceze pentru invitația la dineul oficial oferit în onoarea șefilor de stat și de guvern, o oportunitate de a consolida dialogul și cooperarea dintre țările noastre”, a scris Nicușor Dan.

Participarea la dineu face parte din programul vizitei oficiale pe care președintele României o efectuează la Paris, la invitația autorităților franceze.

Vizita oficială continuă cu ceremoniile de Ziua Franței

În cadrul vizitei oficiale la Paris, Nicușor Dan a participat luni la reuniunea Coaliției de Voință privind sprijinul acordat Ucrainei și la dineul oficial oferit de președintele francez Emmanuel Macron. Marți, șeful statului participă la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Franței, inclusiv la parada militară de pe Champs-Élysées, unde România este reprezentată de militari ai Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”.

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