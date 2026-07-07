UPDATE: Explozii auzite la Damasc în timpul vizitei lui Macron. Președintele francez a fost evacuat – VIDEO

Drumurile au fost închise și au fost implementate măsuri de securitate după explozie.

Un martor Reuters a auzit explozii în vecinătate și s-a văzut cum s-a ridicat dumul.

Macron este primul lider important al UE care vizitează Damasc de la înlăturarea președintelui sirian Bashar al-Assad.

Momentele celor două dispozitive explozive detonate în apropierea reședinței lui Emmanuel Macron în Siria.

Prima explozie a avut loc în apropierea reședinței președintelui francez Macron, iar a doua a vizat ruta pe care a urmat-o cortegiul său.

Surse siriene susțin că atacul a fost pus la cale de membri ai Securității Generale siriene, care include lideri ai grupărilor extremiste Jabhat al-Nusra și Daesh.

Președintele francez a fost evacuat din zonă.