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UPDATE: Explozii auzite la Damasc în timpul vizitei lui Macron. Președintele francez a fost evacuat – VIDEO

S-a auzit explozia unor dispozitive, marți, în capitala Siriei, Damasc, în apropierea unui hotel unde urma să fie cazat președintele francez Emmanuel Macron, a declarat o sursă din domeniul securității, citată de Reuters.
UPDATE: Explozii auzite la Damasc în timpul vizitei lui Macron. Președintele francez a fost evacuat - VIDEO
Captura video
Laura BuciuSorina Matei
07 iul. 2026, 11:30, Știri externe
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Drumurile au fost închise și au fost implementate măsuri de securitate după explozie.

Un martor Reuters a auzit explozii în vecinătate și s-a văzut cum s-a ridicat dumul.

Macron este primul lider important al UE care vizitează Damasc de la înlăturarea președintelui sirian Bashar al-Assad.

Momentele celor două dispozitive explozive detonate în apropierea reședinței lui Emmanuel Macron în Siria.

Prima explozie a avut loc în apropierea reședinței președintelui francez Macron, iar a doua a vizat ruta pe care a urmat-o cortegiul său.

Surse siriene susțin că atacul a fost pus la cale de membri ai Securității Generale siriene, care include lideri ai grupărilor extremiste Jabhat al-Nusra și Daesh.

Președintele francez a fost evacuat din zonă.

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