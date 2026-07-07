Prima pagină » Știri externe » Reacția Italiei după noul atac al lui Trump la adresa Giorgiei Meloni: „Îi place să provoace”

Reacția Italiei după noul atac al lui Trump la adresa Giorgiei Meloni: „Îi place să provoace”

Italia nu va mai răspunde remarcilor provocatoare ale președintelui american Donald Trump, a declarat marți ministrul de Externe Antonio Tajani, într-un interviu, în timp ce liderii NATO se pregăteau să se întâlnească în Turcia.
Reacția Italiei după noul atac al lui Trump la adresa Giorgiei Meloni: „Îi place să provoace”
Iulian Moşneagu
07 iul. 2026, 12:03, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Italia nu va mai răspunde remarcilor provocatoare ale președintelui american Donald Trump, a declarat marți ministrul de Externe Antonio Tajani, înaintea summitului NATO din Turcia, relatează Reuters.

Declarația vine după un nou episod tensionat între Trump și premierul italian Giorgia Meloni. Președintele american a publicat pe Truth Social o fotografie în care Meloni se uită spre el, alături de mesajul „Este nevoie de un ordin de restricție”.

Cei doi lideri urmează să participe marți și miercuri la summitul NATO din Turcia.

Trump „vorbește în nume propriu. Avem un președinte american căruia îi place să provoace, mai ales pe rețelele sociale. Am decis să nu mai răspundem acestor remarci, pentru a nu alimenta dispute între aliații noștri”, a declarat Antonio Tajani pentru ziarul La Stampa.

„Suntem și vom rămâne prieteni ai Statelor Unite, partenerul nostru strategic și al Europei”, a adăugat ministrul italian de Externe.

Episodul are legătură cu o dispută mai veche dintre cei doi lideri. Premierul Italiei l-a acuzat luna trecută pe liderul de la Casa Albă că a inventat o poveste despre ea, după ce Trump a spus că Meloni l-ar fi „implorat” să facă o fotografie cu ea la summitul G7 din Franța.

Giorgia Meloni a fost anterior o susținătoare vocală a lui Trump și a fost singurul lider european prezent la ceremonia sa de învestire din 2025.

Ziarul italian Il Foglio a ironizat marți mesajul publicat de Trump, punând pe prima pagină o fotografie cu președintele american alături de Vladimir Putin, sub același text: „Este nevoie de un ordin de restricție”.

Recomandarea video

Cine e Alexandra Zară, PSD-ista care a știut înaintea ministrului Muncii despre operațiunea militarizată DIICOT împotriva azilelor lui Viorel Pașca: Promovată de Marcel Ciolacu, șefă la tineretul PSD
G4Media
Ronaldo a găsit vinovatul după eliminarea Braziliei de la Mondial: „Din cauza lui am pierdut!” + L-a făcut praf și pe Vinicius
GSP.ro
Programul lui Nicușor Dan la Summitul NATO. Președintele va fi însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru, la recepţia oferită de Erdoğan
Gandul
Furtuni puternice lovesc România. 37 de județe sunt vizate de avertizarea ANM
Cancan
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Prosport
Principalele mize ale summitului NATO de la Ankara
Libertatea
Rezultate Bacalaureat 2026. Rata de promovare a crescut la 74,8%, iar 45 de absolvenți au obținut media 10
CSID
2026: Când este cel mai bun moment să verifici presiunea în anvelope: la rece sau la cald?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da