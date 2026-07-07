Reacția Italiei după noul atac al lui Trump la adresa Giorgiei Meloni: „Îi place să provoace”

Italia nu va mai răspunde remarcilor provocatoare ale președintelui american Donald Trump, a declarat marți ministrul de Externe Antonio Tajani, înaintea summitului NATO din Turcia, relatează Reuters.

Declarația vine după un nou episod tensionat între Trump și premierul italian Giorgia Meloni. Președintele american a publicat pe Truth Social o fotografie în care Meloni se uită spre el, alături de mesajul „Este nevoie de un ordin de restricție”.

Cei doi lideri urmează să participe marți și miercuri la summitul NATO din Turcia.

Trump „vorbește în nume propriu. Avem un președinte american căruia îi place să provoace, mai ales pe rețelele sociale. Am decis să nu mai răspundem acestor remarci, pentru a nu alimenta dispute între aliații noștri”, a declarat Antonio Tajani pentru ziarul La Stampa.

„Suntem și vom rămâne prieteni ai Statelor Unite, partenerul nostru strategic și al Europei”, a adăugat ministrul italian de Externe.

Episodul are legătură cu o dispută mai veche dintre cei doi lideri. Premierul Italiei l-a acuzat luna trecută pe liderul de la Casa Albă că a inventat o poveste despre ea, după ce Trump a spus că Meloni l-ar fi „implorat” să facă o fotografie cu ea la summitul G7 din Franța.

Giorgia Meloni a fost anterior o susținătoare vocală a lui Trump și a fost singurul lider european prezent la ceremonia sa de învestire din 2025.

Ziarul italian Il Foglio a ironizat marți mesajul publicat de Trump, punând pe prima pagină o fotografie cu președintele american alături de Vladimir Putin, sub același text: „Este nevoie de un ordin de restricție”.