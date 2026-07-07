Zelenski anunță noua fază a războiului: „Cerul va decide cine câștigă”. Miza uriașă a summitului NATO de la Ankara

Într-un interviu acordat Financial Times la câteva ore după unul dintre cele mai puternice atacuri rusești asupra Kievului, Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina a reușit să împiedice o victorie militară rusă pe front și să limiteze libertatea de acțiune a flotei Moscovei în vestul Mării Negre.

În aceste condiții, spune președintele ucrainean, spațiul aerian a devenit teatrul care va stabili rezultatul final al conflictului.

„Cerul va decide rezultatul acestui război”, este concluzia lui Zelenski, care susține că avantajele Rusiei în materie de teritoriu și populație contează mai puțin într-o confruntare dominată de drone, rachete și tehnologii antiaeriene.

Zelenski: Ucraina a oprit Rusia pe uscat și i-a limitat accesul pe mare

Președintele ucrainean consideră că sacrificiul militarilor a stabilizat în mare parte frontul terestru, în pofida luptelor intense și a tentativelor rusești de a avansa.

Totodată, atacurile cu drone navale au obligat Rusia să-și retragă o parte dintre nave și să-și limiteze operațiunile în vestul Mării Negre. După blocarea ofensivei terestre și contestarea controlului maritim al Moscovei, confruntarea s-a mutat inevitabil în aer, afirmă Zelenski.

„Victoria în acest război îi va aparține celui mai inteligent”, a declarat liderul de la Kiev, arătând că Ucraina încearcă să compenseze superioritatea numerică a Rusiei prin tehnologie, drone și atacuri de precizie.

Un exemplu invocat este dezvoltarea dronelor ucrainene cu rază lungă de acțiune. În timpul interviului, aparatele Kievului au lovit rafinăria din Omsk, situată în vestul Siberiei, la aproximativ 2.500 de kilometri de granița ucraineană. Potrivit Financial Times, ar fi fost cel mai îndepărtat atac ucrainean de până acum asupra unei instalații rusești de rafinare.

Atacul asupra Kievului a scos la iveală marea vulnerabilitate

Declarațiile au fost făcute după un atac masiv lansat de Rusia asupra Kievului și a regiunii înconjurătoare. Bilanțul actualizat indică cel puțin 28 de morți: 18 în capitală și zece în regiunea Kiev.

Rusia a folosit 351 de drone și zeci de rachete. Apărarea ucraineană a distrus peste 90% dintre drone și 37 dintre celelalte rachete, dar nu a reușit să intercepteze niciuna dintre cele 23 de rachete balistice lansate în timpul atacului. Aproape 30 de clădiri din Kiev au suferit pagube importante.

Situația arată, potrivit lui Zelenski, care este necunoscuta ce ar putea decide războiul: capacitatea Ucrainei de a opri rachetele balistice.

Kievul dispune de sisteme americane Patriot și de sisteme franco-italiene SAMP/T, însă numărul acestora și stocurile de interceptoare sunt insuficiente. Zelenski susține că unele rachete PAC-3 destinate sistemelor Patriot au ajuns în Ucraina cu numai o zi înaintea unor atacuri rusești de amploare.

Datele citate de Reuters arată că apărarea ucraineană a doborât doar patru dintre cele 49 de rachete balistice lansate de Rusia de la începutul lunii iulie.

Cererea lui Zelenski: Ucraina să producă propriile sisteme antirachetă

Zelenski va încerca să-i convingă pe liderii NATO să trimită Ucrainei mai multe sisteme de apărare antiaeriană și interceptoare, chiar dacă statele membre au propriile limite minime privind armamentul care trebuie păstrat în serviciu.

În paralel, liderul ucrainean cere transfer de tehnologie și producție sub licență. Zelenski afirmă că Europa trebuie să-și deschidă capacitățile industriale, deoarece nu vor exista niciodată suficiente sisteme Patriot pentru toate statele care ar putea avea nevoie de ele.

Kievul solicită de mai mulți ani Washingtonului o licență pentru producerea unor componente sau sisteme Patriot în Ucraina. Zelenski spune că țara sa deține cunoștințele tehnice și capacitatea industrială necesare, dar așteaptă un acord din partea Statelor Unite.

Summitul NATO de la Ankara are loc în perioada 7-8 iulie. Pe agenda oficială se află creșterea investițiilor în apărare, extinderea producției industriale și continuarea sprijinului militar pentru Ucraina.

Trump i-ar fi lăudat campania ucraineană cu drone

Zelenski a declarat că președintele american Donald Trump i-a transmis, într-o discuție telefonică, faptul că Ucraina se descurcă „foarte bine” în campania atacurilor cu drone cu rază lungă.

Liderul ucrainean consideră că succesele militare și tehnologice pot schimba perspectiva lui Trump asupra războiului. În opinia sa, președintele american preferă să se asocieze cu o strategie care produce rezultate și ar putea deveni mai receptiv la argumentele Kievului.

Trump și Zelenski urmează să discute în marja summitului NATO, în contextul în care administrația americană încearcă să promoveze o soluție pentru încheierea conflictului.

Kievul promite atacuri tot mai adânci în Rusia

În lipsa unui număr suficient de sisteme antiaeriene, Ucraina intenționează să intensifice loviturile împotriva bazelor militare, depozitelor, rafinăriilor și infrastructurii logistice rusești.

O țintă prioritară rămâne Crimeea, peninsula anexată ilegal de Rusia în 2014. Kievul urmărește să distrugă bazele, sistemele antiaeriene, depozitele și aerodromurile de unde sunt lansate atacurile asupra teritoriului ucrainean.

Zelenski mizează și pe efectul psihologic al loviturilor asupra Moscovei și Sankt Petersburgului. În opinia sa, calculul Kremlinului se va schimba atunci când amploarea atacurilor va afecta direct capitala rusă și cercurile aflate în apropierea puterii.

„Cu cât Putin este mai departe de Moscova, cu atât sfârșitul războiului este mai aproape”, a afirmat președintele ucrainean.