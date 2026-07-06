Klopp îi critică dur pe Trump și Infantino în scandalul de la Cupa Mondială: „Pune totul sub semnul întrebării”

Jürgen Klopp a criticat dur informațiile potrivit cărora Donald Trump ar fi intervenit pentru anularea suspendării lui Folarin Balogun înaintea meciului SUA – Belgia, din optimile Cupei Mondiale.

„Acesta este jocul nostru, nu al lor”, a declarat Klopp la MagentaTV, unde este analist pe durata turneului, potrivit dpa.

FIFA l-a declarat eligibil pe atacantul naționalei SUA pentru meciul de luni cu Belgia. Balogun fusese suspendat automat după ce a primit cartonaș roșu în partida din șaisprezecimi cu Bosnia și Herțegovina.

Decizia a fost salutată de echipa SUA și de Trump, în timp ce Belgia a transmis că este „uimită” și că „analizează toate opțiunile posibile”.

The Athletic: Trump l-ar fi sunat pe Infantino

Ulterior, The Athletic a relatat, citând surse familiarizate cu situația, că Trump l-ar fi sunat pe președintele FIFA, Gianni Infantino pentru a cere anularea suspendării.

„Dacă Trump și Infantino chiar au convenit acest lucru, este o nebunie. Pune totul sub semnul întrebării”, a spus Klopp. „Acești doi oameni, dintre care niciunul nu știe nimic despre fotbal, nu ar trebui să aibă nicio legătură cu asta”, a adăugat el.

Klopp a spus că nu înțelege de ce decizia a fost schimbată, deoarece incidentul care a dus la cartonașul roșu nu lasă „loc de dezbatere”.

„Este cartonaș roșu”, a spus fostul antrenor.

El a adăugat că, și dacă eliminarea ar fi fost considerată o greșeală, astfel de decizii fac parte din fotbal.

„În jocul nostru, cu toții suferim din cauza deciziilor greșite. Totuși, învățăm să trăim cu ele pe măsură ce mergem mai departe”, a spus Klopp.

Klopp este considerat principalul favorit pentru postul de selecționer al Germaniei, după demisia lui Julian Nagelsmann.