Presa germană: Julian Nagelsmann demisionează din funcția de selecționer al Germaniei, după înfrângerea de la Cupa Mondială

Julian Nagelsman demisionează din funcția de selecționer al Germaniei, la patru zile după ce țara a fost eliminată în faza șaisprezecimilor de Paraguay la Cupa Mondială.

Potrivit ziarului german Bild, care citează surse, Nagelsmann a purtat discuții în cursul zilei de joi cu reprezentanții Federației Germane de Fotbal (DFB) din țară. În urma acestor discuții, el ar fi acceptat solicitarea DFB de a demisiona.

Nagelsmann, în vârstă de 38 de ani, a preluat conducerea echipei naționale a Germaniei în septembrie 2023 și a condus naționala până în sferturile de finală ale Euro 2024, unde a fost învinsă de Spania.

Nagelsmann, presat să demisioneze după eliminarea Germaniei de la Cupa Mondială

Germania a fost eliminată din Cupa Mondială din 2026 de Paraguay la loviturile de departajare. După meci, el a fost presat să demisioneze din funcția de selecționer al Germaniei. Cu toate acestea, Nagelsmann a declarat la momentul respectiv că nu-și va prezenta demisia.

„Nu sunt genul de om care fuge. Vreau să continui, dar în fotbal nu depinde totul întotdeauna de tine. Dacă DFB (Federația de Fotbal din Germania – n.r.) nu mă mai vrea, să mă anunțe. În caz contrar, voi începe pregătirea pentru Liga Națiunilor și pentru Campionatul European”, a declarat el pentru postul de televiziune german ZDF.

Cine este favorit să vină în locul lui Nagelsmann

În cazul în care demisia lui Nagelsmann devine oficială, Jurgen Klopp este marele favorit să vină în locul său.

Sky Germany relatează că acesta este pregătit să preia conducerea echipei naționale dacă va fi contactat. El a fost antrenor al echipei Liverpool. În prezent, el ocupă funcția de director global de fotbal în cadrul Grupului Red Bull, însă contractul său actual include o clauză specială de reziliere pentru postul de selecționer al Germaniei.