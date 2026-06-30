Prima pagină » Sport » Selecționerul Germaniei, după înfrângerea de la Cupa Mondială: Nu-mi dau demisia

Selecționerul Germaniei, după înfrângerea de la Cupa Mondială: Nu-mi dau demisia

Julian Nagelsmann, selecționerul Germaniei, a declarat marți că nu va demisiona după ce țara a fost eliminată de Paraguay la loviturile de departajare la Cupa Mondială. „Nu sunt genul de om care fuge”, a declarat el pentru postul de televiziune german ZDF.
Selecționerul Germaniei, după înfrângerea de la Cupa Mondială: Nu-mi dau demisia
Julian Nagelsmann, selecționerul Germaniei. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
30 iun. 2026, 10:46, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Julian Nagelsmann, selecționerul Germaniei, vrea să rămână în funcție în ciuda eliminării echipei naționale de la Cupa Mondială în urma loviturilor de departajare.

„Nu sunt genul de om care fuge. Vreau să continui, dar în fotbal nu depinde totul întotdeauna de tine. Dacă DFB (Federația de Fotbal din Germania – n.r.) nu mă mai vrea, să mă anunțe. În caz contrar, voi începe pregătirea pentru Liga Națiunilor și pentru Campionatul European”, a declarat el pentru postul de televiziune german ZDF, potrivit France24.

Nagelsmann mai are contract până în 2028 cu Federația, după ce a fost numit în funcția de selecționer al Germaniei în septembrie 2023.

Germania, eliminată de Paraguay la loviturile de departajare

Paraguay a produs una dintre cele mai mari surprize ale Cupei Mondiale 2026, după ce a eliminat Germania în 16-imi, impunându-se cu 4-3 la loviturile de departajare. După 120 de minute de joc, cele două echipe se aflau la egalitate, scor 1-1.

Potrivit France24, este pentru prima dată când Germania a pierdut o serie de lovituri de departajare la un Campionat Mondial.

De asemenea, de la câștigarea celei de-a patra Cupe Mondiale, în 2014, germanii nu au mai avut nicio prezență notabilă pe scena internațională și nu au mai ajuns în finala niciunui turneu important.

Recomandarea video

„Amânarea vacanței este ca și cum ți-ai amâna viața. Trece la fel de repede și cu criză și fără criză”
G4Media
Dan Petrescu, apariție rară: cum arată la 10 luni de la ieșirea din circuit
GSP.ro
Miliardarul român care a acuzat-o pe Miss Europa că l-a otrăvit intră în război cu cazinourile. Îi bănuiește pe angajați că l-au intoxicat cu mercur, înainte de a pierde 4 milioane de euro
Gandul
Ce s-a întâmplat cu fetița de 7 ani care s-a stins la o piscină celebră din București? Părinții se aflau la masă și au aflat târziu de tragedie🥺
Cancan
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere într-un cadru spectaculos
Prosport
Raport al Avocatului Poporului despre Spitalul de Psihiatrie Voila: Pacienți legați cu orele, saloane folosite ca și celule de detenție, tragedia de la „Supraveghere”
Libertatea
Se mai poate mânca telemeaua de oaie, dacă a stat 7 zile în frigider? Care este termenul limită
CSID
De mâine, amenda pentru centură va fi mai mare cu aproape 30 de lei. Cu cât cresc, în 2026, sancțiunile rutiere
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da