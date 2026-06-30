Selecționerul Germaniei, după înfrângerea de la Cupa Mondială: Nu-mi dau demisia

Julian Nagelsmann, selecționerul Germaniei, vrea să rămână în funcție în ciuda eliminării echipei naționale de la Cupa Mondială în urma loviturilor de departajare.

„Nu sunt genul de om care fuge. Vreau să continui, dar în fotbal nu depinde totul întotdeauna de tine. Dacă DFB (Federația de Fotbal din Germania – n.r.) nu mă mai vrea, să mă anunțe. În caz contrar, voi începe pregătirea pentru Liga Națiunilor și pentru Campionatul European”, a declarat el pentru postul de televiziune german ZDF, potrivit France24.

Nagelsmann mai are contract până în 2028 cu Federația, după ce a fost numit în funcția de selecționer al Germaniei în septembrie 2023.

Germania, eliminată de Paraguay la loviturile de departajare

Paraguay a produs una dintre cele mai mari surprize ale Cupei Mondiale 2026, după ce a eliminat Germania în 16-imi, impunându-se cu 4-3 la loviturile de departajare. După 120 de minute de joc, cele două echipe se aflau la egalitate, scor 1-1.

Potrivit France24, este pentru prima dată când Germania a pierdut o serie de lovituri de departajare la un Campionat Mondial.

De asemenea, de la câștigarea celei de-a patra Cupe Mondiale, în 2014, germanii nu au mai avut nicio prezență notabilă pe scena internațională și nu au mai ajuns în finala niciunui turneu important.