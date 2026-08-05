Gianni Infantino primește sprijin din interiorul FIFA, în plină criză | Organizația își cere scuze pentru planul controversat privind Cupa Mondială

Conducerea FIFA și-a reafirmat sprijinul pentru președintele Gianni Infantino, în urma unei reuniuni de criză desfășurate în Maroc, în timp ce organizația și-a cerut scuze pentru modul în care a gestionat controversatul plan de valorificare comercială a Cupei Mondiale.

FIFA a anunțat miercuri că secretarul general Mattias Grafström și membrii conducerii prezenți la reuniunea de la Rabat și-au exprimat „sprijinul deplin” pentru Gianni Infantino, în ciuda presiunilor tot mai mari care îi cer demisia.

Au fost comise greșeli

Criza a izbucnit după propunerea de a transfera o parte din profiturile generate de Cupa Mondială către o nouă entitate comercială, denumită FIFA Forward Enterprise (FFE). Planul a stârnit un val de critici și a fost abandonat.

Într-un comunicat oficial, FIFA a recunoscut că au fost comise greșeli și că procesul „ar fi trebuit gestionat diferit”.

Organizația a precizat că a transmis o scrisoare către membrii Consiliului FIFA și federațiile naționale, în care își cere scuze pentru erorile făcute și promite că astfel de situații nu se vor repeta.

Totodată, FIFA a confirmat că proiectul FFE „nu mai este luat în considerare”.

Sprijin intern, dar presiunea continuă

Anunțul privind susținerea lui Infantino este cu atât mai important cu cât, în ultimele zile, secretarul general Mattias Grafström s-a distanțat public de inițiativă. Într-un mesaj adresat angajaților FIFA, acesta descrisese situația drept o „serie de evenimente tristă și regretabilă”.

La rândul său, Gianni Infantino și-a reafirmat încrederea în secretarul general al organizației.

Cu toate acestea, scandalul este departe de a se fi încheiat.

Ligile europene cer reformarea FIFA

Tot miercuri, European Leagues, organizația care reprezintă campionate importante precum Premier League, La Liga și Serie A, a cerut o reformă profundă a modului în care este condusă FIFA.

Într-un comunicat, organizația a calificat proiectul FFE drept „periculos” și a afirmat că acesta ridică „întrebări serioase privind guvernanța, cultura internă și procesul decizional al FIFA”.

Reprezentanții ligilor europene au criticat și intențiile FIFA de a extinde Cupa Mondială la 64 de echipe, avertizând că forul mondial nu ar trebui să continue să ia decizii unilaterale care afectează fotbalul internațional.

Până la implementarea unor reforme, organizația a anunțat că se va opune extinderii sau lansării unor noi competiții organizate de FIFA.

Critici din partea unor nume importante

Fostul internațional portughez Luís Figo s-a alăturat celor care cer plecarea lui Infantino, afirmând că actualul președinte al FIFA „a devalorizat funcția”.

În același timp, premierul Canadei, Mark Carney, a declarat că și-a pierdut încrederea în liderul FIFA, acuzându-l de un eșec grav de guvernanță pentru că nu și-a consultat colaboratorii înainte de lansarea proiectului.

„Cu siguranță nu am încredere în domnul Infantino”, a declarat Carney.

FIFA respinge informațiile despre finala Cupei Mondiale din 2030

Pe fondul controverselor, FIFA a respins și informațiile apărute în presa britanică potrivit cărora Gianni Infantino ar fi promis Marocului organizarea finalei Cupei Mondiale din 2030 pentru a-și asigura sprijinul politic.

„Este fals și înșelător să se afirme că președintele FIFA a făcut vreo promisiune privind găzduirea finalei Cupei Mondiale din 2030”, a transmis un purtător de cuvânt al organizației.

Ediția din 2030 va fi găzduită în principal de Spania, Portugalia și Maroc, iar FIFA a precizat că decizia privind stadionul care va găzdui finala va fi luată la momentul oportun.

În ciuda sprijinului exprimat de conducerea organizației, Gianni Infantino rămâne sub presiune înaintea alegerilor din martie, când intenționează să candideze pentru un al patrulea și ultim mandat la conducerea FIFA.