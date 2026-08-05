Lara Gut-Behrami și-a anunțat retragerea din schiul alpin

Sportiva în vârstă de 35 de ani, originară din Ticino, a declarat că, în ciuda numeroaselor accidentări suferite, își încheie cariera fără a mai resimți dureri persistente.

„Am avut norocul și onoarea de a avea o carieră foarte lungă, de a-mi putea exprima visurile și dorințele prin schi și de a parcurge această călătorie alături de oameni excepționali”, a spus Gut-Behrami într-un mesaj video difuzat miercuri de postul național elvețian SRF și citat de Reuters.

„Acesta este și motivul pentru care știu că a sosit momentul potrivit: momentul să nu mai încerc cu orice preț să ating și să depășesc limitele și să nu-mi mai supun corpul unor solicitări și eforturi atât de intense”, a adăugat ea.

Palmares impresionant

Lista realizărilor lui Gut-Behrami include medalia de aur olimpică la super-G și cea de bronz la slalom uriaș la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2022, care se adaugă medaliei de bronz la coborâre câștigate la Soci în 2014. Ea a obținut 48 de victorii în Cupa Mondială în trei discipline.

„Una dintre cele mai strălucite cariere din schiul alpin ajunge la final. Mulțumim, Lara, pentru fiecare viraj, fiecare victorie și fiecare moment de neuitat”, au spus reprezentanții Federației Internaționale de Schi.

Federația Internațională de Schi (FIS) a publicat și principalele repere ale carierei sportivei:

395 de participări în Cupa Mondială

48 de victorii în Cupa Mondială

101 de podiumuri în Cupa Mondială

2 Globuri de Cristal la clasamentul general

7 Globuri de Cristal pe discipline

1 medalie de aur olimpică, 2 medalii de bronz olimpice

2 medalii de aur la Campionatele Mondiale, 4 de argint, 3 de bronz.