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Gloria Bistrița, campioana României la handbal feminin, câștigă al doilea amical al verii. În ce formulă a jucat formația lui Carlos Viver

Campioana României la handbal feminin, Gloria Bistrița, a obținut a doua victorie din perioada de pregătire, după ce s-a impus miercuri pe terenul formației CS Minaur Baia Mare, într-un meci disputat în Sala Polivalentă „Lascăr Pană”.
Gloria Bistrița, campioana României la handbal feminin, câștigă al doilea amical al verii. În ce formulă a jucat formația lui Carlos Viver
sursă foto: Gloria Bistrița
Petre Apostol
05 aug. 2026, 15:00, Sport
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Gloria Bistrița venea după un succes împotriva nou-promovatei din Târgu Mureș. Pentru Minaur a fost primul joc de verificare din această vară.

Partida a fost echilibrată în prima parte, însă formația pregătită de Carlos Viver a preluat controlul înainte de pauză și a intrat la vestiare cu un avantaj de șase goluri, 18-12.

Gazdele au revenit excelent după pauză și au redus diferența până la un singur gol în mai multe rânduri. Însă, Gloria a gestionat mai bine finalul și s-a impus cu 32-27.

Cele mai bune marcatoare ale învingătoarelor au fost Helena Gilda Simao Paulo, cu nouă goluri (3 de la 7m), și Johanna Reichert, cu șase reușite.

În poartă, Daciana Hossu și Evelina Eriksson au avut împreună 15 intervenții pentru Gloria.

La echipa campioană au mai evoluat Larissa Nusser 4 goluri, Sonia Seraficeanu 4 (unul din 7m), Veronika Kafka Mala 3, Yaroslava Burlachenko 2, Asuka Fujita 2, Nina Engel 1, Lorena Ostase 1, Patricia Danila So Delgado Pinto, Martina Stan, Lara Gonzalez Ortega, Daria Utan, Corina Lupei și Daria Uhrec, în poartă.

Pentru Minaur s-au remarcat Jessica Quintino Ribeiro, autoare a opt goluri, și Mille Tveit Porsmyr, cu cinci reușite. Portarul Cristina Mihiș a încheiat cu opt parade.

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