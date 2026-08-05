LPF a anunțat programul etapei a 5-a din Superliga de fotbal. Când se joacă derby-ul Rapid – Dinamo

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat miercuri programul etapei a 5-a din Superliga României. Runda se va disputa în perioada 14-17 august, iar capul de afiș este derby-ul dintre Rapid și Dinamo.