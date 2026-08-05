Prima pagină » Sport » LPF a anunțat programul etapei a 5-a din Superliga de fotbal. Când se joacă derby-ul Rapid – Dinamo

LPF a anunțat programul etapei a 5-a din Superliga de fotbal. Când se joacă derby-ul Rapid – Dinamo

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat miercuri programul etapei a 5-a din Superliga României. Runda se va disputa în perioada 14-17 august, iar capul de afiș este derby-ul dintre Rapid și Dinamo.
LPF a anunțat programul etapei a 5-a din Superliga de fotbal. Când se joacă derby-ul Rapid - Dinamo
sursă foto: MIHAI POP / GMN / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
05 aug. 2026, 14:06, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Etapa a 5-a din Superliga va debuta vineri, 14 august, cu două partide. Derby-ul dintre Rapid București și Dinamo București este programat sâmbătă, 15 august.

Campioana en-titre, Universitatea Craiova, va juca în deplasare, contra Oțelului Galați, duminică, 16 august.

Liderul la zi al campionatului, FCSB, va închide runda luni seară, 17 august, primind vizita formației FC Botoșani.

Programul complet al etapei a 5-a din Superliga:

Vineri, 14 august

Ora 18.30 FC Voluntari – Petrolul Ploiești

Ora 21.30 FC Argeș – Farul Constanța

Sâmbătă, 15 august

Ora 18.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Sepsi OSK Sf. Gheorghe

Ora 21.30 FC Rapid – Dinamo

Duminică, 16 august

Ora 18.30 Corvinul Hunedoara – CFR 1907 Cluj

Ora 21.30 Oțelul Galați – Universitatea Craiova

Luni, 17 august

Ora 18.30 Universitatea Cluj – UTA Arad

Ora 21.30 FCSB – FC Botoșani

Recomandarea video

Ce grijă o macină, mai nou, pe Lia Savonea: „excesul de dezbatere juridică” în presă și societate. Fragment dintr-un interviu de promovare la Înalta Curte (VIDEO)
G4Media
La câteva ore după ce a intrat în istorie, campionul olimpic a aflat că apartamentul său a ars: „Tragedie devastatoare”
GSP.ro
Lovitură dură pentru Traian Băsescu: Este cercetat de DIICOT!
Gandul
'Din păcate, s-a gravat'. Dan Alexa, dezvăluiri triste despre starea de sănătate a Alinei Pușcău. Ce discuție au avut cu două zile în urmă
Cancan
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
Prosport
Sorin Blejnar, favorizat de Curtea de Apel București, în pofida ultimei decizii a CJUE pe tema prescripției: „Tratatele și convențiile internaționale prevalează în caz de conflict”
Libertatea
Cum se manifestă boala cu care Alina Pușcău a fost diagnosticată! Ce sunt metastazele osoase, cum se depistează și ce tratamente există
CSID
Prima Tesla Model S Signature din România a fost livrată! Cine este proprietarul?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia