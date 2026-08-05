LPF a anunțat programul etapei a 5-a din Superliga de fotbal. Când se joacă derby-ul Rapid – Dinamo

Etapa a 5-a din Superliga va debuta vineri, 14 august, cu două partide. Derby-ul dintre Rapid București și Dinamo București este programat sâmbătă, 15 august.
Campioana en-titre, Universitatea Craiova, va juca în deplasare, contra Oțelului Galați, duminică, 16 august.
Liderul la zi al campionatului, FCSB, va închide runda luni seară, 17 august, primind vizita formației FC Botoșani.
Programul complet al etapei a 5-a din Superliga:
Vineri, 14 august
Ora 18.30 FC Voluntari – Petrolul Ploiești
Ora 21.30 FC Argeș – Farul Constanța
Sâmbătă, 15 august
Ora 18.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Sepsi OSK Sf. Gheorghe
Ora 21.30 FC Rapid – Dinamo
Duminică, 16 august
Ora 18.30 Corvinul Hunedoara – CFR 1907 Cluj
Ora 21.30 Oțelul Galați – Universitatea Craiova
Luni, 17 august
Ora 18.30 Universitatea Cluj – UTA Arad
Ora 21.30 FCSB – FC Botoșani