S-a stabilit programul noului sezon din Superliga feminină. Campioana Farul debutează cu Rapid

La Casa Fotbalului a avut loc tragerea la sorți a țintarului noii ediții de campionat din Superliga feminină, la care vor participa opt formații. Dintre acestea, șase și-au păstrat locul în primul eșalon, iar Universitatea Craiova și FC Rapid au promovat din Liga a II-a.

Prima rundă a sezonului 2026/2027 programează următoarele partide:

Farul Constanța – FC Rapid

Vasas Femina – Politehnica Timișoara

Gloria Bistrița – FK Csikszereda

Universitatea Craiova – „U” Olimpia Cluj

Cum se va desfășura sezonul

Noul sezon din Superliga feminină va începe în weekendul 22-23 august și se va disputa în două faze. În prima parte, cele opt echipe vor evolua în sezonul regulat, în sistem tur-retur, pe parcursul a 14 etape.

Ulterior, primele patru clasate vor intra în play-off, iar ultimele patru vor juca în play-out. În fiecare dintre cele două faze, echipele se vor întâlni de câte patru ori, ceea ce va adăuga încă 12 etape calendarului competițional.