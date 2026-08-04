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S-a stabilit programul noului sezon din Superliga feminină. Campioana Farul debutează cu Rapid

Federația Română de Fotbal a stabilit, marți, prin tragere la sorți, programul sezonului 2026/2027 al Superligii feminine. Campioana en-titre Farul Constanța va întâlni nou-promovata FC Rapid în prima etapă, programată în weekendul 22-23 august.
S-a stabilit programul noului sezon din Superliga feminină. Campioana Farul debutează cu Rapid
sursă foto: LECZKI JOZSI/MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
04 aug. 2026, 12:59, Sport
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La Casa Fotbalului a avut loc tragerea la sorți a țintarului noii ediții de campionat din Superliga feminină, la care vor participa opt formații. Dintre acestea, șase și-au păstrat locul în primul eșalon, iar Universitatea Craiova și FC Rapid au promovat din Liga a II-a.

Prima rundă a sezonului 2026/2027 programează următoarele partide:

Farul Constanța – FC Rapid
Vasas Femina – Politehnica Timișoara
Gloria Bistrița – FK Csikszereda
Universitatea Craiova – „U” Olimpia Cluj

Cum se va desfășura sezonul

Noul sezon din Superliga feminină va începe în weekendul 22-23 august și se va disputa în două faze. În prima parte, cele opt echipe vor evolua în sezonul regulat, în sistem tur-retur, pe parcursul a 14 etape.

Ulterior, primele patru clasate vor intra în play-off, iar ultimele patru vor juca în play-out. În fiecare dintre cele două faze, echipele se vor întâlni de câte patru ori, ceea ce va adăuga încă 12 etape calendarului competițional.

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