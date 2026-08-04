Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-ar putea căsători în acest weekend. Indiciile care alimentează speculațiile

Potrivit informațiilor publicate de The Sun, citate de Euronews, ceremonia religioasă ar urma să aibă loc sâmbătă, în Catedrala din Funchal. Publicația citează surse locale potrivit cărora lăcașul de cult este rezervat pentru o nuntă de mari dimensiuni, iar programarea coincide cu perioada în care Ronaldo se află încă în vacanță.

Hotel de lux rezervat pentru invitați

Speculațiile sunt alimentate și de faptul că hotelul de cinci stele Savoy Palace, aflat în apropierea catedralei, ar fi rezervat parțial pentru eveniment. Potrivit surselor citate, două etaje și mai multe zone ale barurilor hotelului nu vor fi disponibile vineri și sâmbătă. Aceasta nu este prima dată când apar zvonuri despre nunta celor doi. La sfârșitul săptămânii trecute circulau informații că evenimentul urma să aibă loc pe 1 sau 2 august, însă acestea au fost infirmate după ce Ronaldo și Georgina au fost fotografiați în vacanță, în Mallorca, alături de copii.

Împreună de aproape 10 ani

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez formează un cuplu din 2016, după ce s-au cunoscut într-un magazin de lux din Madrid. În august anul trecut, cei doi s-au logodit, însă au păstrat secretă data nunții. Fotbalistul portughez a lăsat anterior de înțeles că ceremonia va avea loc după încheierea Cupei Mondiale. Odată cu eliminarea Portugaliei în optimile de finală și apropierea noului sezon competițional, zvonurile privind căsătoria s-au intensificat.

Programul lui Ronaldo lasă puțin timp pentru ceremonie

Momentul ales nu pare întâmplător. Al-Nassr începe noul sezon pe 15 august, iar Ronaldo trebuie să revină în Arabia Saudită pentru pregătirea echipei. Până în acest moment, nici Cristiano Ronaldo și nici Georgina Rodríguez nu au confirmat oficial că nunta va avea loc în acest weekend. Informațiile se bazează pe relatările presei și pe rezervările raportate în Madeira, astfel că rămâne de văzut dacă unul dintre cele mai urmărite cupluri din lumea sportului va spune, în sfârșit, „Da”.