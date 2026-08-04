Universitatea Craiova și Rapid, cu câte trei jucători în echipa etapei a 3-a din Superliga de fotbal. Daniel Pancu, desemnat antrenorul rundei

Universitatea Craiova, campioana en-titre, îi are în echipa rundei pe fundașii Carlos Mora și Nicușor Bancu, precum și pe atacantul Steven Nsimba. Carlos Mora s-a remarcat cu două pase decisive în victoria cu Petrolul, scor 4-0, iar Nsimba a înscris primele două goluri ale oltenilor.

Rapid este reprezentată de portarul Marian Aioani, care a avut cinci intervenții decisive, și de mijlocașii Constantin Grameni și Alexandru Dobre. Grameni a contribuit la două dintre golurile giuleștenilor, în timp ce Dobre a reușit o dublă în derby-ul cu CFR Cluj, scor 3-1.

LPF l-a desemnat pe Daniel Pancu antrenorul etapei, apreciind modul în care a pregătit derby-ul câștigat de Rapid.

Potrivit LPF, echipa ideală în etapa a 3-a este următoarea:

Portar

Marian Aioani (FC Rapid) – A avut cinci intervenții prin care a dat siguranță echipei.

Fundași

Carlos Mora (Universitatea Craiova) – A contribuit la succesul oltenilor cu două pase decisive.

Radu Crișan (FC Voluntari) – Un fundaș solid. A fost ca un zid în centrul defensivei ilfovenilor.

Joyskim Dawa (FCSB) – A câștigat majoritatea duelurilor în care a fost implicat. A marcat golul care a readus-o pe FCSB în joc.

Nicușor Bancu (Universitatea Craiova) – A dominat flancul stâng. Este liderul oltenilor din teren, simbolul actualei generații.

Mijlocași

Eduard Radaslavescu (Farul Constanța) – A fost jucătorul meciului FCSB – Farul, în care a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

Joao Paulo (FCSB) – Intrat la startul reprizei secunde, a schimbat jocul echipei. A marcat golul prin care roș-albaștrii au salvat un punct.

Constantin Grameni (FC Rapid) – Foarte bun la centrul terenului. A contribuit decisiv la două dintre golurile marcate de giuleșteni.

Alexandru Dobre (FC Rapid) – A reușit o dublă. A ajuns la 24 de goluri marcate pentru Rapid în 69 de meciuri jucate în Superligă.

Atacanți

Alibek Aliev (Universitatea Cluj) – A fost decisiv în revenirea ardelenilor din repriza secundă, când a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

Steven Nsimba (Universitatea Craiova) – Este definiția nouarului clasic din actualul campionat. A marcat primele două goluri ale craiovenilor din partida cu Petrolul.

Antrenorul etapei

Daniel Pancu (FC Rapid) – A pregătit excelent derby-ul feroviar, iar asta s-a văzut prin modul cum echipa a intrat în teren, făcând o primă repriză formidabilă, printre cele mai bune reușite de rapidiști in ultimii ani.