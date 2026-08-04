U-BT Cluj s-a despărțit de Dušan Miletić. Pivotul sârb a fost prezentat la noua echipă

Transferat în vara anului trecut de la Spartak Subotica, Miletić a disputat toate cele 61 de meciuri oficiale ale echipei în sezonul 2025-2026, fiind singurul jucător din lot prezent în fiecare partidă.

În EuroCup, competiție în care U-BT a ajuns pentru al treilea sezon consecutiv în sferturile de finală, baschetbalistul sârb a evoluat în 20 de meciuri. El a înscris 252 de puncte și a încheiat campania europeană cu medii de 11,8 puncte, 6,3 recuperări și 1,3 capace pe meci, având un indice mediu de eficiență de 17.

Miletić a avut un rol important și în parcursul echipei în Liga Adriatică, competiție în care U-BT Cluj-Napoca a debutat în sezonul trecut și a ajuns până în sferturile de finală. În 27 de partide, pivotul sârb a avut medii de 13,1 puncte, 7,7 recuperări și 1,7 capace pe meci, cu un indice de eficiență de 20,2.

Pe plan intern, Miletić a contribuit la câștigarea tuturor trofeelor puse în joc: Supercupa României, Cupa României și titlul de campioană în Liga Națională. În cele 14 meciuri disputate în competițiile interne, el a marcat 166 de puncte.

Miletić, prezentat la noua echipă

Dušan Miletić a fost prezentat, tot marți, de noua sa echipă, Hapoel Ierusalim. Pivotul în vârstă de 28 de ani și înalt de 2,14 metri a semnat un contract valabil pe două sezoane, până la finalul stagiunii 2027-2028, se arată în comunicatul clubului din Israel.

Clubul israelian a amintit că baschetbalistul și-a început cariera la Partizan Belgrad, iar ulterior a evoluat pentru Girona, Śląsk Wrocław, Spartak Subotica, înainte de a ajunge la U-BT.

De asemenea, după încheierea sezonului în România, Miletić a jucat pentru Al Riyadi Beirut, contribuind la câștigarea titlului în campionatul Libanului.

„Sunt foarte fericit să mă alătur lui Hapoel Ierusalim și le mulțumesc pentru oportunitate și pentru încrederea acordată. Am jucat împotriva acestei echipe, așa că știu foarte bine cât de mare este acest club. Sunt nerăbdător să îmbrac tricoul roșu și să lupt pentru echipă. Abia aștept să-mi cunosc noii colegi, stafful tehnic și, bineînțeles, suporterii. Promit să fac tot ce îmi stă în putere pentru a ajuta echipa să aibă succes și să le ofer fanilor motive de mândrie și bucurie”, a declarat Miletić.

Va fi antrenat de un compatriot

La Hapoel Ierusalim, Miletić va fi pregătit de reputatul antrenor sârb Sașa Obradović, fost campion mondial și triplu campion european ca jucător, care a cucerit în cariera de tehnician titluri în Germania, Ucraina și Franța și a condus AS Monaco până în Final Four-ul Euroligii. În această vară, Obradović a preluat banca tehnică a formației israeliene.

Antrenorul Sașa Obradović a explicat că noul transfer va aduce experiență și versatilitate echipei.

„Suntem bucuroși să-l primim pe Dušan în familia Hapoel. Este un jucător cu experiență, cu o inteligență de joc ridicată și o mentalitate competitivă. Pe lângă prezența sa în spațiul de trei secunde, este un recuperator excelent, foarte versatil și aduce duritate, forță fizică și chiar aruncare de la distanță. Suntem convinși că se va integra rapid și va avea un rol important în atingerea obiectivelor noastre din sezonul viitor”, a afirmat tehnicianul sârb.