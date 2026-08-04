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Arsène Wenger, director de dezvoltare al FIFA, se delimitează de proiectul lui Infantino: Abandonarea lui era absolut necesară

Arsène Wenger, director pentru dezvoltarea globală a fotbalului în cadrul FIFA, s-a delimitat de proiectul promovat de președintele Gianni Infantino privind deschiderea capitalului Cupei Mondiale către investitori privați, afirmând că renunțarea la această inițiativă a fost „absolut necesară”.
Arsène Wenger, director de dezvoltare al FIFA, se delimitează de proiectul lui Infantino: Abandonarea lui era absolut necesară
sursă foto: Peter Kneffel/dpa
Petre Apostol
04 aug. 2026, 14:42, Sport
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„Nu am participat la elaborarea acestui plan strategic și am luat cunoștință de acest proiect pentru prima dată prin intermediul relatărilor din presă”, a afirmat francezul Arsène Wenger, într-un comunicat oficial remis marți.

Fostul antrenor al lui Arsenal ocupă funcția de director pentru dezvoltarea globală a fotbalului în cadrul FIFA din 2019. Reacția lui Wenger a venit după ce în ultimele zile fusese criticat pentru lipsa unei poziții publice față de planul susținut de Infantino.

Acesta a explicat că responsabilitățile sale în cadrul FIFA vizează dezvoltarea fotbalului la nivel mondial, coordonarea analizei datelor de joc, centrul online de pregătire al FIFA, dezvoltarea academiilor de tineret din 60 de țări și competițiile juvenile. Totodată, Wenger este consilier tehnic al IFAB, organismul care stabilește Legile Jocului.

În comunicat, Wenger a susținut că retragerea proiectului era singura soluție.

„Decizia de a abandona acest proiect era absolut necesară și nu lasă loc de îndoială, deoarece cred cu tărie într-o FIFA independentă, care servește fotbalul cu angajament, transparență și integritate”, a transmis oficialul francez.

Declarația lui Wenger vine în contextul în care proiectul FIFA Forward Enterprise (FFE), care prevedea atragerea unor investitori privați în activele comerciale ale competițiilor FIFA, a provocat un val de opoziție în fotbalul mondial.

UEFA și CONCACAF au criticat inițiativa, iar Federația Engleză (FA) și Federația Galeză și-au retras sprijinul pentru o eventuală realegere a lui Gianni Infantino la conducerea FIFA.

În urma reacțiilor, FIFA a renunțat la proiect.

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