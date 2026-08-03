UEFA îl amenință pe Gianni Infantino că va iniția acțiuni legale în legătură cu planul de investiții private al FIFA

UEFA a amenințat conducerea FIFA cu acțiuni în justiție în legătură cu planul eșuat al lui Gianni Infantino de a vinde o parte din profiturile viitoare ale Cupei Mondiale către investitori privați.

Concret, avocații UEFA au informat FIFA că forul european „ia în considerare în mod activ acțiuni în justiție, arbitraj și/sau plângeri la autoritățile de reglementare… care decurg din și în legătură cu planul FFE (FIFA Forward Enterprise) propus de FIFA și toate aspectele conexe”.

Scrisoarea, datată vineri, a fost consultată luni de Associated Press și menționează 18 reprezentanți ai FIFA despre care se preciza că ar trebui să păstreze date, documente și mesaje electronice ca potențiale probe.

„UEFA vă aduce la cunoștință în mod oficial că orice distrugere, ștergere, modificare, ascundere sau pierdere a materialelor relevante după primirea acestei notificări — sau după orice dată anterioară la care ați fost sau ar fi trebuit, în mod rezonabil, să fiți la curent cu faptul că se preconizau proceduri — poate constitui distrugere de probe”, se menționează în scrisoare, potrivit sursei citate.

Gianni Infantino a retras proiectul de investiții private al FIFA în urma unei opoziții masive. Reacția UEFA

Săptămâna trecută, șeful FIFA, Gianni Infantino, a anunțat retragerea planului de deschidere a asociației către investitori privați, în fața amenințării unui boicot din partea UEFA și a opoziției ferme a confederațiilor asiatice și americane.

„După ce am ascultat cu atenție toate opiniile, a devenit clar că proiectul a creat diviziuni de o natură care, indiferent de nivelul de sprijin, nu mai sunt în interesul obiectivului stabilit inițial”, a declarat Infantino . „Scopul nostru a fost întotdeauna – și va fi întotdeauna – să ne unim și să ne îmbunătățim.”

UEFA a criticat planurile anunțate de Infantino, amenințând inclusiv că va boicota competițiile. După ce șeful FIFA a retras planurile de investiții private, UEFA a salutat decizia.

„Nu mai putem tolera astfel de comploturi secrete, desfășurate într-un ritm amețitor, puse la cale de persoane anonime și ale căror beneficii pentru joc sunt mai mult decât îndoielnice. (…) Actuala conducere a FIFA nu numai că a pierdut încrederea UEFA, ci și pe cea a multor alți membri ai familiei fotbalului (…) Aceasta este o victorie pentru întreaga lume a fotbalului. Povestea nu trebuie să se oprească aici”, afirmă forul european în comunicatul său.

Prima federație de fotbal care retrage sprijinul pentru realegerea lui Infantino la conducerea FIFA

După tot scandalul privind planul de investiții private anunțat de Infantino, o primă federație de fotbal anunță că retrage sprijinul pentru realegerea sa la conducerea FIFA. Este vorba despre Federația de Fotbal din Țara Galilor.

„Eșecurile recente în ceea ce privește buna guvernanță, procesele, conducerea, valorile, gestionarea părților interesate, comunicarea și judecata sănătoasă ne-au condus la o situație în care domnul Infantino a pierdut încrederea FAW pentru a rămâne la cârma fotbalului mondial”, a precizat federația, potrivit Sky News.