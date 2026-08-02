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Prim-ministrul britanic spune că Infantino nu este omul potrivit pentru a conduce FIFA

Prim-ministrul britanic Andy Burnham a declarat duminică că președintele FIFA, Gianni Infantino, nu este omul potrivit pentru a conduce forul fotbalului mondial, în contextul unor consecințe negative ale planului, acum abandonat, de a vinde participații la Cupa Mondială către investitori privați.
Prim-ministrul britanic spune că Infantino nu este omul potrivit pentru a conduce FIFA
Sursa foto: Annabelle Gordon/Pool/ABACAPRESS.COM
Laurentiu Marinov
02 aug. 2026, 23:53, Sport
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„Nu cred că este omul potrivit pentru a conduce fotbalul pe scena mondială. Planul care a fost prezentat a fost ofensator pentru mulți oameni, oameni de fotbal, din întreaga lume, și nu se poate să mergem mai departe și să uităm asta, nu a fost acceptabil” a spus Burnham.

Sâmbătă, UEFA, forul de conducere al fotbalului european, a declarat că și-a pierdut încrederea în conducerea FIFA – ceea ce ar putea deschide calea pentru o contestare a președinției lui Infantino. Organismul de conducere al fotbalului din America de Nord, Centrală și Caraibe (CONCACAF) a declarat că conducerea FIFA „a încetat să mai pună fotbalul pe primul loc”, potrivit AP.

Infantino a fost forțat să renunțe din cauza planurilor sale controversate de a vinde profiturile de la Cupa Mondială prin intermediul unei filiale comerciale care ar organiza competițiile de top.

Se pregătesc noi alegeri

Planurile lui Infantino au eșuat după ce cele 55 de națiuni membre ale UEFA au convenit joi să boicoteze Cupa Mondială și toate celelalte competiții FIFA. CONCACAF și Confederația Asiatică de Fotbal au declarat, de asemenea, că se opun planului.

În ciuda retragerii lui Infantino, UEFA a declarat că va colabora cu alte confederații pentru a „elabora un plan care să garanteze că acest lucru nu se va mai întâmpla”.

„Nicio opțiune nu ar trebui exclusă”, a spus acesta.

Deși Infantino a primit sprijin public din partea unor asociații, inclusiv din partea Qatarului, gazda Cupei Mondiale din 2022, cuvintele lui Burnham au fost o dovadă suplimentară a furiei generate de planurile sale.

Următoarele alegeri prezidențiale FIFA au loc în martie, la Rabat, Maroc. Termenul limită pentru candidații care se înscriu în cursa prezidențială este 18 noiembrie, exact cu patru luni înainte de vot.

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