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Jocurile Commonwealth 2026 se apropie de final. Ultimele medalii se decid la judo și ciclism

Ultima zi a Jocurilor Commonwealth 2026 are loc duminică, la Glasgow, unde sportivii își dispută ultimele medalii înaintea ceremoniei de închidere. Programul zilei include finalele la judo, ciclism pe velodrom și paraciclism, competiții care vor stabili clasamentul final al celei de-a 23-a ediții.
Jocurile Commonwealth 2026 se apropie de final. Ultimele medalii se decid la judo și ciclism
Maria Miron
02 aug. 2026, 18:10, Sport
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Jocurile Commonwealth sunt organizate o dată la patru ani și reunesc sportivi din statele și teritoriile membre ale Comunității Națiunilor (Commonwealth), organizație internațională care reunește în principal foste teritorii ale Imperiului Britanic.

10 discipline sportive în ediția 2026

Spre deosebire de ediția din 2022, competiția din acest an a inclus doar 10 discipline sportive: atletism, înot, gimnastică artistică, ciclism pe velodrom, box, judo, netball, haltere, bowls și baschet 3×3, o variantă a baschetului disputată între echipe de câte trei jucători pe jumătate de teren. Șase dintre discipline au inclus și probe dedicate sportivilor paralimpici.

Ediția din 2026 s-a desfășurat între 23 iulie și 2 august la Glasgow, în Scoția, oraș care găzduiește pentru a doua oară Jocurile Commonwealth, după ediția din 2014. Aproximativ 3.000 de sportivi au concurat pentru medalii în 215 probe specifice celor 10 discipline.

La Glasgow se decid ultimele medalii

Până înaintea ultimei sesiuni de concurs, Australia conduce clasamentul pe medalii, fiind urmată de Anglia și Canada.

În ultima zi a Jocurilor se dispută 15 finale pentru medalii, dintre care șase la ciclism pe velodrom și paraciclism, patru la judo, iar restul la atletism și bowls. Australia, Anglia, Canada, India și Noua Zeelandă se numără printre reprezentativele care încearcă să își îmbunătățească bilanțul înaintea ceremoniei de închidere.

În timp ce ultimele finale sunt încă în desfășurare, primele medalii ale zilei au fost deja decernate.

Scoția și-a trecut în cont o nouă medalie de aur, câștigată de Josh Kerr în proba de o milă. Noua Zeelandă a învins Jamaica în finala de netball – un sport de echipă înrudit cu baschetul, jucat între două formații de câte șapte jucătoare – și a cucerit primul său titlu în această disciplină după 16 ani.

Australia și-a adăugat, la rândul său, o nouă medalie de aur prin Leigh Hoffman, câștigătorul probei masculine de contratimp de 1.000 de metri la ciclism pe velodrom, stabilind și un nou record al Jocurilor.

India preia ștafeta Jocurilor Commonwealth

După încheierea competițiilor sportive, Glasgow va găzdui ceremonia de închidere, în cadrul căreia steagul Jocurilor Commonwealth – simbolul oficial al competiției – va fi predat oficial orașului Ahmedabad, din statul indian Gujarat, gazda ediției următoare.

Ceremonia va marca încheierea celor zece zile de competiție și va deschide simbolic drumul către Jocurile Commonwealth din 2030, care coincid cu împlinirea a 100 de ani de la prima ediție a competiției.

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